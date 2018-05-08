台塑化4月業績 增四成

2018-05-08 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



台塑四寶今（7）日公布4月營收，四寶營收皆有二位數以上成長，其中台塑營收195.56億元，年增18.2%；南亞279.04億元，年增15%；台化331.18億元，年增19.9%；台塑化受惠油價上漲，4月營收591.78億元，年增達40%，居四寶之冠。

台塑4月營收年增18.2%，主要因今年航太、汽車、建築、家電及電子產業景氣升溫，包括液碱、AN及ECH下游業者如氧化鋁、ABS及Epoxy 等需求比去年增加，且大陸持續加大環保稽核力道，同業被迫停工或降低開工率，市場供應量減少。

台塑指出，今年4月液碱、AN及ECH 價格比去年同期上漲17%~77%；另PE及PP也隨市場購料信心增強，庫存快速下降，價格也比去年同期上漲。

南亞及台化4月營收，分別年增15%及19.9%，受惠於杜拜原油月均價較去年 4月上漲30%，主要產品市場供需狀態較去年大幅增溫，價量齊揚帶動下，促使當月營收高飛。

台塑化4月營收年增40%，主要因國際原油價格較去年同期為高，推升油品售價走揚，該月油品平均售價每桶年增15.4美元，加上煉油設備陸續完成定檢，促使煉油總銷售量達1,638.9萬桶，年增460.8萬桶；另烯烴產品乙烯、丙烯售價較去年同期提升，助攻營收成長。