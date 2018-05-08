台塑四寶 4月營收大成長

2018-05-08 00:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



台塑集團總裁王文淵 本報系資料庫 分享 facebook 台塑四寶4月營收開出佳績，集團總計營收衝到1,397.5億元，年增26.2%，累計前四月營收達5,571.7億元，年增14.9%。受到原油推升塑化產品利多因素，加上需求面延續首季旺盛買氣，四寶樂觀看待第2季營運表現，各自都有機會超越首季。

展望第2季，台塑董事長林健男昨（7）日表示，第2季進入塑化需求旺季，且有11家同業進入密集歲修，影響年產能約700萬公噸，加上OPEC延長減產時間至2019年，美國又可能再次制裁伊朗，將推升乙烯、丙烯等石化產品價格維持高檔；另外，大陸上月底調降存款準備率1%，客戶購料意願增加，預計第2季旗下產品價量齊揚，帶動開工率來到92%，推升第2季營收。

台塑看好主要產品包括液碱、PE、NBA、AN及MMA等；其中液碱由於下游全球最大氧化鋁廠巴西Alunorte受環保事件影響遭當地政府限產50%，在氧化鋁供應短缺下價格大幅上漲，亞太地區氧化鋁廠對液碱需求增加，預期價格穩步上揚。

經濟日報提供 分享 facebook 南亞董事長吳嘉昭表示，現階段下游聚酯旺季開工率95.6%，EG庫存下降6~12天，刺激下游拉貨，且預估夏季來臨供需將更吃緊，另丙二酚、可塑劑在下游需求支撐下，表現不看淡，電子材料6月起將逐步回溫，預期5月營收高於4月，第2季營收有望較第1季微增。

台化副董事長洪福源指出，目前主要塑料產品接單比前幾個月還要提前，下游拉貨信心恢復，且各項產品的報價「穩中求漲」，第2季營運仍抱持審慎樂觀。

台塑化總經理曹明表示，首季定檢結束，4月來煉油事業開工率衝到95%、烯烴開工率達93%，均優於上季，加上煉油利差擴大，第2季營運將優於首季。

對於油價未來走勢，他認為，近期油價上漲主因為政經局勢與熱錢炒作，短期衝上每桶80美元有難度。