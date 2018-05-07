錩新第1季稅後純益4,130萬 年增195%

2018-05-07 19:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球最大車用揚聲器鍛造零組件廠錩新科技董事會通過第1季財報，稅後純益4,130萬元，較與去年同期1,402萬元相比，成長195%；每股純益（EPS） 0.41元，優於去年同期的0.14元。

錩新科技表示， 4月營收1.91億元，年增5.4%。轉投資的越南富鑫證券獲利穩定，2017年已創歷史新高，稅後獲利達173億越盾，新台幣約2,292萬元。

2018年第1季獲利更達126億越盾 (新台幣約1,619萬元)，較去年同期24億越盾，成長429%。2017年第4季富鑫證券在越南外資券商中排名第三名，全越南85家證券公司中排名第19名。

錩新強調，2018年越南股票市場延續2017年以來的多頭走勢，截至2018年3月30日為止，VN指數收在1,174點(較2017年底上漲19%)，越南證交所加總日均成交值為8兆3,490億越盾(約新台幣107億元)，較去年同期3兆5,700億越盾成長135%，且越南第1季GDP成長率為7.6%、穩定的通膨(3月CPI指數同比上漲2.7%)，以及匯率走平 (3月匯率較去年底僅上漲0.2%)，讓國內外投資人對越南股市持正面看待。

錩新指出， 在長遠的規劃中，不斷且即時的調整方向。2018年將繼續加速越南擴廠、加強設備自動化、系統整合生管排程、改善生產工序、提升技術開發與管理能力，並且努力爭取客戶的訂單。