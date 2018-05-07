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台新金法說 寶佳資產管理派員踢館連三問

2018-05-07 15:22經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新金控下午舉行法說會，寶佳資產管理派出四位人員，率先搶占Q＆A的發言時間，一連問了三個問題，質疑台新金的公司治理與用人邏輯，前後用了將近20分鐘時間。

前任萬泰銀行董事會主任秘書、現任寶佳資產管理法務主管周伯鍾表示，寶佳資產管理派員到台新金董事會來，目的是為了落實盡職治理與股東行動主義，希望以股東身分，不斷與被投資公司保持溝通。

周伯鍾率先發問指出，董事會是公司最高治理機關，CEO負責公司整體策略規劃及執行，台新金似乎背離國際間一般的金融業經營模式，比如縮減董事席次及CEO不具董事資格等，準備朝向公司治理弱化的金融業經營模式前進，請台新金說明。

寶佳資產管理的魏小姐接著提問指出，台新金第1季淨利、每股稅後純益、年化後股東權益報酬率，姑且不論國泰、富邦等優質金控，即便與淨值相當的玉山金相比，仍明顯落後很多，請問經營團隊是否探究原因，未來如何迎頭趕上？

寶佳資產管理的邱先生則是詢問，先前受金管會解質，造成台新金捲入雙卡風暴且造成公司重大損失的前任台新銀行現金卡張姓副總，又悄悄回鍋擔任台新人資長；另外，原本一直擔任台新金策略長的蔡孟峰（當時也是主管消金業務的執行副總），突然成了台新金的稽核專家，這種用人模式，不知道是哪一種邏輯！

寶佳資產管理法務主管周伯鍾。記者陳怡慈╱攝影
寶佳資產管理法務主管周伯鍾。記者陳怡慈╱攝影
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台新金控股東
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