台新金法說 寶佳資產管理派員踢館連三問

2018-05-07 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新金控下午舉行法說會，寶佳資產管理派出四位人員，率先搶占Q＆A的發言時間，一連問了三個問題，質疑台新金的公司治理與用人邏輯，前後用了將近20分鐘時間。

前任萬泰銀行董事會主任秘書、現任寶佳資產管理法務主管周伯鍾表示，寶佳資產管理派員到台新金董事會來，目的是為了落實盡職治理與股東行動主義，希望以股東身分，不斷與被投資公司保持溝通。

周伯鍾率先發問指出，董事會是公司最高治理機關，CEO負責公司整體策略規劃及執行，台新金似乎背離國際間一般的金融業經營模式，比如縮減董事席次及CEO不具董事資格等，準備朝向公司治理弱化的金融業經營模式前進，請台新金說明。

寶佳資產管理的魏小姐接著提問指出，台新金第1季淨利、每股稅後純益、年化後股東權益報酬率，姑且不論國泰、富邦等優質金控，即便與淨值相當的玉山金相比，仍明顯落後很多，請問經營團隊是否探究原因，未來如何迎頭趕上？