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納粹共謀？北歐強制絕育的「劣種」黑歷史

PA產業 穩懋、宏捷科四月業績佳

2018-05-07 12:23經濟日報 記者周克威╱即時報導

PA產業4月營收的月增率，呈小幅回升，穩懋（3105）等三雄累積營收皆出現雙位數成長。其中，宏捷科受惠大客戶出貨增加，營收成長力道增強，穩懋維持高度成長。

分析師指出，全新4月營收年增3.28%、月增5.87%，累計營收年成長11.2%，其中，第1季在光通需求回溫下呈現淡季不淡現象，主要為中興標案開出，近期中興事件再起，雖尚未對公司業績產生立即性影響，但仍需持續觀察。VCSEL產業發展趨勢對Epi業者助益最大，但全新產品仍在認證階段，待認證進度有進一步發展後，法人圈將再重新評價。

穩懋4月營收年增19.21%、月增3.42%，累計營收年增31.7%，其中，Lumentum為目前市場上最具效率的3D光電感測元件供應商，穩懋VCSEL主要代工客戶，Lumentum表示未來無論是VCSEL或是邊射型雷射用於消費型3D感測的光電元件，仍會維持目前的營運模式；由於3D感測應用層面逐漸擴展，加上非蘋陣營高階手機導入在即，因此預期第2季下半季業績可望出現明顯好轉。

宏捷科4月營收年增27.1%、月增6.85%，營收脫離谷底，累計營收年成長11.1%，表現優於法人預期；公司累計營收恢復成長，主因大陸手機客戶開始出貨所貢獻，目前仍將持續觀察未來營運變化。

營收穩懋
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