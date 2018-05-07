法人：台股布局低波動ETF 籌碼穩定又抗跌

2018-05-07 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐念慈 ╱即時報導



受到蘋果對今年銷售成長預估不若市場保守，股價似有利空出盡，上週五蘋果股價創新高，帶動美股上漲，道瓊指數一度漲逾300點。而台股在蘋果及美國科技股多頭走勢帶動下，以及台積電預估今年營收仍有10%成長，可望激勵已經整理過的台積電股價重回漲勢。

不過，因為去年基期偏高，台韓出口增速在今年第二季之前應難以轉強，加上美中貿易戰仍存在不確定性，預估國際資金持續調節新興市場的壓力應未除，本週15日美中貿易戰將召開公聽會，6月初則決定是否實施，在此之前，中美貿易戰變數仍大。另一方面，台股上市、櫃企業財報將陸續出爐，短線台股在美股帶動下，宜審慎樂觀。

國泰投信ETF團隊基金經理人鄭立誠指出，根據Bloomberg預估，今年台股股息率約4.0%，名列亞洲股市前茅，在全球股市持續多頭趨勢下，接下來台股將進入除權息旺季，可望展開除權息行情，市場預估台積電今年將配8元，在股價修正至220.5元後，其股息率已達3.63%，明顯高於還在3.0%以下的美國10公債殖利率，預期在行情回穩後，投資人可以鎖定高股息且低波動股票布局，或選擇以追蹤低波動高息股票的國泰臺灣低波動30 ETF（00701），由於投資標的為競爭力強的產業龍頭股，籌碼穩定，同時抗跌，是現階段最佳投資標的。