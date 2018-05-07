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美6月升息不怕 投信：股票具基本面支撐

2018-05-07 09:06中央社 台北7日電

市場普遍認為美國即將在6月升息，投信表示，從獲利成長預估值來看，包括已開發市場及新興市場，股票都具基本面支撐。

保德信投信表示，美國聯邦準備理事會(FED)的聲明中沒有提及美國和其他國家，尤其是與中國大陸之間日益加劇的貿易緊張局勢給經濟帶來的風險，利率決定公布後，股市和公債收益率基本持穩，但接下來市場波動可能持續，從獲利成長率預估值來看，今年不論是已開發市場或新興市場，股票都頗具基本面支撐。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析，油價大漲帶動能源相關資產走揚，風險偏好得到一定修復，除部分新興市場股市外，原物料、股票等風險資產報酬率都較債券、黃金等避險資產來得凸出。

歐陽渭棠認為，強勁的業績確認全球基本面好轉，以4月為例，雖然經歷了月初貿易摩擦升溫，月中敘利亞局勢緊張，以及月底蘋果(Apple)供應鏈回檔和美債利率突破3%的擾動，全球主要市場和風險資產依然從底部反彈，換言之，逆風仍在，但利多漸增，投資人無需過於悲觀。

歐陽渭棠指出，美股上市公司第1季業績以及美國第1季經濟成長率(GDP)的強勁表現，尤其是企業投資維持穩健增長，驗證了「股優於債」，接下來進入5月中旬，美股第1季財報將揭露完畢，市場將進入相對的「空窗期」，往往容易受到擾動，但投資人著眼於股市多頭未完，可布局股、債、原物料都抱的多元型基金。

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