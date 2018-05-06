股海自由行／看財報挑靚股 緊盯外資動向

2018-05-06 02:58 經濟日報 陳豐丰



美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）決議維持利率不變，面對近月緩步走高且逼近政策目標值2%的通膨數據，聯準會並未調整其政策說詞，會後聲明中表示，研判景氣與通膨仍維持平衡的態勢，未來仍將維持著緩步升息的模式，未來短期間內利率仍將低於中性水準。

美國首季財報陸續發布中，S&P500成分股已逾七成企業發布財報數據，首季營收及盈餘成長優於預期的比率高達八成，其中，盈餘成長率更達到23%，優於財報發布之前的預測值17%，顯示大規模減稅對於企業獲利的貢獻遠超出分析師的預期，儘管如此，對於美股的激勵效果似乎有限，三大指數劇烈震盪之餘，並不脫離波動區間。

反觀目前台灣已發布第1季財報的上市公司，在彭博有統計數據的86家公司中，財報低於預期的有63%，優於預期的僅35%，狀況與美國相反，先前受到強勢新台幣的影響高，另外展望部分沒有特別令人期待。

在財報優於預期的公司中，主要為原物料和金融股，科技股僅占43%；在財報低於預期的公司中，科技股占54%大宗。因此科技股的獲利與展望讓投資人卻步，才是台股進入整理的最重要原因。

蘋果財報過後，今年下半年新OLED版iPhone可望有上檔空間，對科技業供應鏈而言為一項利多。先前iPhone X無法熱銷的主因在於定價及有效螢幕尺寸，根據分析，新6.5吋OLED版iPhone可能在不提高售價的情況下解決了有效螢幕尺寸的問題。因此，預估第2、3季6.5吋OLED版的出貨量，將較iPhone X去年同期分別高出8%與13%。

從產品組合的角度來看，OLED機種占下半年新iPhone出貨量的比重可能達55%，高於市場預估的30%-40%。因此，考量OLED機種規格較高（包括相機鏡頭、DRAM、顯示器、觸覺元件等），蘋果供應鏈整體可望受惠。但反觀原來市場對LCD版本的出貨占比將達60%或以上的預期，可能有過高的風險。蘋果財報過後，台灣供應鏈股價大致上未以利多反映，就是因各機種可能銷售狀況難以預估的不確定性。

此外，股市持續震盪整理，顯示投資人態度依舊謹慎，也可能與近期高漲的債券殖利率有關。3月中旬起美債殖利率止跌回升，10年期公債殖利率更在4月下旬一度站上3.0%的心理關卡，引發市場關注其潛在的負面影響。

尤其是部分體質較差、外債比率較高的新興市場國家，將面臨較高的債務再融資風險，如過去幾周印尼盾大幅走貶，該國央行更數度進場干預匯率，已耗費不少的外匯存底，此舉勾起1997年亞洲金融風暴的負面回憶，以致投資人的風險意識再度升溫，部分資金自新興市場撤離，美元指數隨之順勢反彈，逼近技術關卡93。

資金開始重回債市，不只反映在香港隔夜拆款利率飆升、以及港幣走貶，也反映在外資連續賣超台股的現況。外資今年以來已賣超新台幣1,714億元，超過去年買超金額1,552億元，並有實際匯出現象，對台股指數上檔造成壓力。市場聚焦的美中貿易談判，也許本周有更多結果出爐，但即使緩解，也只是減少下檔風險，並非增加利多，而且對美國利率上升牽動資金流動，不會造成方向性的改變。

總之，今年的台股對法人來說也是高難度的交易盤，更遑論對一般投資人，建議投資人還是關心財報獲利與前景，留意資金流動方向，控制資金水位，靈活進出，持盈保泰。

（作者是元大投顧總經理）