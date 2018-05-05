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15檔法人逢低買 反攻先鋒

2018-05-05 00:37經濟日報 記者周克威／台北報導

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外資連十賣、台股年線保衛戰打得辛苦，法人表示，大盤本周再次跌破年線，但擁有基本面當靠山的個股，成為買盤最佳避風港，其中逢低爆量、法人又逆勢加碼的嘉聯益、遠百、大聯大等15檔個股，將扛起台股多頭反攻人氣大旗。

美中貿易戰持續、MSCI明晟將在14日宣布最新半年度調整結果、陸股預計6月1日入摩，尤其美元轉強，外資加速對台股提款，昨（4）日對台股連十賣、合計賣超達745億元，使得今年以來賣超金額攀升至1,714億元；外資在期貨市場同步偏空操作，昨日台指期淨多單再減2,660口至2.52萬口，選擇權淨多單也減983口至5,630口，外資動向成為後市多空重要關鍵。

台新投顧總經理李鎮宇分析，由台積電等重量級指標股近期法說會的內容來看，今年第2季的淡季效應將甚於往年，可是蘋果展望第2季銷售預估數據優於市場預期，且自6月開始，將進入年度新機拉貨潮，許多跌深的蘋概如股王大立光，都見到外資等法人買盤逢低提前布局，因此，短線雖仍有可能震盪，但逢低可跟進法人動向。

根據統計，本周受惠法人買盤轉進而開始爆量，股價逆勢走揚，且技術面KD呈黃金交叉，顯示多頭勢力逐漸控制股價，包括嘉聯益、遠百、大聯大、智原、智邦、正隆等15檔。

經濟日報提供
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外資台股
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