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特斯拉首季虧損擴大 概念股多數走弱

2018-05-03 11:52中央社 台北3日電

特斯拉第1季虧損達7.09億美元，較去年第4季虧損6.75億美元擴大，也比去年同...
特斯拉第1季虧損達7.09億美元，較去年第4季虧損6.75億美元擴大，也比去年同期虧損3.3億美元擴大。今年第1季每股基本虧損4.19美元，去年第4季每股基本虧損4.01美元，去年同期每股虧2.04美元。美聯社
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特斯拉（Tesla）第1季虧損擴大達到7.09億美元，特斯拉預估2個月內Model3週產量可達到5000台。台股相關概念股盤中跌多於漲。

特斯拉公布今年第1季財報，季營收34.08億美元，較去年第4季32.88億美元成長3.6%，較去年同期26.9 6億美元增加26.4%。

特斯拉第1季虧損達7.09億美元，較去年第4季虧損6.75億美元擴大，也比去年同期虧損3.3億美元擴大。今年第1季每股基本虧損4.19美元，去年第4季每股基本虧損4.01美元，去年同期每股虧2.04美元。

觀察Model 3量產表現，特斯拉指出，4月每週量產已達2270台，連續第3週每週產量超過2000台。

特斯拉預期在2個月內Model 3週產量可達到5000台，長期目標Model 3毛利率要達到25%。

法人指出，台廠包括富田電機、和大、世德、貿聯-KY、台達電、群創、江申、乙盛-KY、建準、美磊等，持續深耕電動車布局。

和大盤中翻紅，股價最高來到新台幣132.5元，小漲0.7%；乙盛-KY來到31.75元，跌2%；貿聯-KY來到209元，跌5.6%。江申來到83.5元，跌0.2%，世德來到76元，跌1%。

法人表示，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈；乙盛-KY由墨西哥廠產能供應天窗、電池組件切入，貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置。江申透過轉投資中國大陸廣州恩梯恩裕隆，供貨傳動軸產品，切入特斯拉新款電動車供應鏈。

世德持續布局電動車應用，預期今年電動車占世德整體業績比重，可落在7.5%到8%之間，世德持續搭上特斯拉Model 3供應鏈。

特斯拉電動車

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