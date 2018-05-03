經濟保護主義抬頭 投信：中小型股有利

2018-05-03 08:54 中央社 台北3日電



由美國掀起的經濟保護主義恐對全球經濟造成衝擊，投信認為，中小型股來自於國內的營收比重約75%，比大型股的6成高，受到衝擊也相對較低。

保德信全球中小基金經理人高君逸分析，近期歐美經濟數據均顯示，經濟動能持續增溫，加上原物料價格回升，顯示全球經濟開始回復至較為正向的循環，股票型資產依舊可期。

高君逸指出，美國聯邦準備理事會(FED)進入升息循環，但通膨壓力仍低，預期升息步調緩慢，至於歐洲央行(ECB)則開始逐漸縮減購債規模，但至今年底前，預料維持貨幣寬鬆政策不變，整體而言，全球資金將開始逐漸趨緊；值得注意的是，各國保護主義大旗揚起，美國陸續提高部分商品關稅，其他國家也展開反制，對於內需市場著墨較深的中小型股可望受惠。

高君逸表示，中小型股獲利成長表現自去年第2季已超越大型股，並有持續改善的情況，加上併購活動持續熱絡，因此選股將著重於選擇資產體質強健的個股，同時追求中長期的收益機會。

高君逸說，MSCI世界中小型指數上週起技術面已自反彈高點拉回，收盤時守穩反彈支撐區1585點，近日仍觀察此支撐區能否守穩，若可守穩，震盪後有機會挑戰前波高點1637點，建議投資人可持續布局，擁抱中小型股的成長動能。（編輯：郭萍英）