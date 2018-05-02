實質負利率時代來臨 上海商銀推美元優利專案

2018-05-02 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



當銀行定存利率低於物價上漲率，台灣落入實質負利率時代，民眾該如何因應？近年美國已邁入升息循環，且距通膨目標2%愈來愈近，景氣復甦訊號明確，市場美元資金緊俏，從長線角度看，市場對美元需求仍在，以企金業務為主的行庫開年以來持續在市場積極吸收美元存款，蓄積資金池。

各行庫雙管齊下，分別從推出專案優利定存、拉高牌告利率兩大方向著手，新台幣走強對台灣投資人而言，現在買美元是近四年相對低點，因此，上海商銀為讓民眾對抗負利率，推出兩種超吸睛的美元優利定存專案，一種為不論新舊資金，只要美元3,000元以上並限在網路銀行承作，6個月或1年期均享2.66%優惠利率。

另一種為以存滿一個月以上新台幣定存解約轉存，每筆美元3萬元以上並限臨櫃辦理，即享一年期2.78%優惠利率，且可享台幣定存中途解約不打折的優惠，讓有美元需求的民眾也可享高息定存利率，專案至今年五月底截止。

另外，在新台幣定存方面，上海商銀針對台幣投資人推出「好利多定存」專案，至今年6月底前，新資金存入達到門檻50萬元即可享六個月期新台幣定期存款優惠年利率0.9%，一年期新台幣定期存款優惠年利率1.2%，讓客戶不管持有台幣或外幣，都可以安心累積財富且享有穩定收益。