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台股跌深反彈 權證投資人搶買華新科

2018-04-30 12:30經濟日報 記者魏興中╱即時報導

台股今（30）日早盤震盪盤堅，盤面八大類股全面上揚，多數個股跌深反彈，引動投資人積極追價；其中權證投資人最偏好的連結標的為華新科（2492）的認購權證，共有四檔擠入成交金額排行榜前十大。 

儘管美中貿易戰仍持續干擾全球股市波動，不過由於東北亞地緣政治的緊張局勢顯著降溫，使得台股早盤呈現跌深反彈格局，盤面上，尤以部分風電、被動元件、紡織、轉單題材等族群表現相對強勢。

反映在權證市場上，隨著短多買盤進場簇擁，相關題材股紛紛走強，成為吸引市場青睞的目光，也成為權證投資人追買的焦點。如華新集團股中的華新科、華新等，均成為投資人搶進的焦點。

被動元件廠華新科，由於受惠產業趨勢的正向發展，在相關缺貨、漲價等利多題材的發酵下，激勵市場買盤進場加持，拉動股價自3月後走出一波強勢的多頭格局，因而屢屢成為權證投資人的最愛。

事實上，法人指出，近年來，日系包括Murata、TDK、太陽誘電等被動元件大廠，往成長率高的車用市場及小型化01005 MLCC擴產，並放棄一些中、低階產品，帶動今年以來中高容MLCC供不應求，客戶紛紛轉單台廠。

而台系相關業者如國巨、華新科等，因擴產節制，加上轉單效應，帶動2017年以來MLCC供不應求，價格不停上漲。法人預估，以目前產業供需狀況推估，未來被動元件的產品價格仍將持續向上。

華新科被動元件廠

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