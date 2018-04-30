匯率與利率 影響外資布局

相關新聞
日月光投控89元上市 未來股價逾百元可期2018-04-30 08:55
大立光、鴻海有賺頭 台幣10大貶值受惠股2018-04-30 00:04
內資如鬆動 萬點週年慶？2018-04-30 08:36
A股入摩 恐排擠台股1200億資金2018-04-29 23:34
上市櫃公司財報 是台股後續表現的指標2018-04-30 09:17
台股拚上攻 10800點上方恐有壓2018-04-30 08:55
法人觀點：緯創回歸基本面布局2018-04-30 00:47
台股兩好三壞 防籌碼鬆動2018-04-30 00:19
就市論勢／製鞋、紡織、原物料 有看頭2018-04-30 00:04
股東會電子投票 有獎2018-04-30 00:04
一周盤前解析／生醫、被動元件 聚焦2018-04-30 00:04
水泥價翻揚 雙雄帶勁2018-04-30 00:04
財報亮眼股 法人愛2018-04-30 00:04
可成、鎧勝 瑞銀喊買2018-04-30 00:04
台幣貶值受惠股／儒鴻迎春燕 出貨增2018-04-30 00:04
台幣貶值受惠股／遠東、新聚陽 買盤挺2018-04-30 00:04
台幣貶值受惠股／大立光、鴻海 有賺頭2018-04-30 00:04
台幣貶值受惠股／亞德客、上銀 後市俏2018-04-30 00:04
梁彥平專欄／大盤變數多 別追高2018-04-30 00:03
台股本週反攻年線 蘋果財報成關鍵2018-04-29 16:32
台股本周多空 利多利空分析2018-04-29 13:27
台股再戰高 需先克年線、補2缺口2018-04-29 13:27
電子5窮6絕 台股高殖利率為王2018-04-29 13:27
股海自由行／陸環保商機加持 水泥紡織夠利2018-04-29 01:10
台塑鴻海轉投資犀利 業外大補2018-04-29 01:06
股東會來了 「這幾天」最旺...2018-04-29 01:06
法人精選集團潛力金雞 會紅2018-04-29 01:06
勞退基金待命 520行情有譜2018-04-29 00:35
四大事…牽動台股5月天2018-04-29 00:35
15檔電子拚補漲 外資捧2018-04-29 00:27
台股止跌 五大利多助攻2018-04-28 00:36
12檔公股搶買 當領漲特攻隊2018-04-28 00:28
台積電最佳富爸爸 集團旗下轉投資3大猛將2018-04-27 13:05
當沖！威力有夠驚人 留意當沖賣壓時點2018-04-27 13:03
台積電跌跌跌 外資賣超是轉機還是危機？2018-04-27 08:54
就市論勢／金融、原物料 短打強棒2018-04-27 00:04
興櫃年度贏家報告 中華電 鴻海孕育小金雞2018-04-26 19:54
撼訊重挫 板卡股怎麼了？2018-04-26 16:02
興櫃年度贏家報告 中華電 鴻海孕育小金雞2018-04-26 12:25
熱門文章
大立光、鴻海有賺頭 台幣10大貶值受惠股2018-04-30 00:04
台股兩好三壞 防籌碼鬆動2018-04-30 00:19
財報亮眼股 法人愛2018-04-30 00:04
台股本週反攻年線 蘋果財報成關鍵2018-04-29 16:32
抗「蝦」之戰 網家最慘烈一役2018-04-29 13:31
電子5窮6絕 台股高殖利率為王2018-04-29 13:27
東陽吞電動車零件大單2018-04-30 00:04
去年繳學費 網家陷10年最大衰退2018-04-29 13:31
A股入摩 恐排擠台股1200億資金2018-04-29 23:34
可成、鎧勝 瑞銀喊買2018-04-30 00:04
就市論勢／製鞋、紡織、原物料 有看頭2018-04-30 00:04
法人觀點：瑞儀通吃蘋果非蘋 後市可期2018-04-30 00:04
台幣貶值受惠股／大立光、鴻海 有賺頭2018-04-30 00:04
網家今年要超車 法人估EPS挑戰4元以上2018-04-29 13:31
法人觀點：緯創回歸基本面布局2018-04-30 00:47
一周盤前解析／生醫、被動元件 聚焦2018-04-30 00:04
瑞儀今年營運 先蹲後跳2018-04-30 00:04
台股本周多空 利多利空分析2018-04-29 13:27
日月光投控89元上市 未來股價逾百元可期2018-04-30 08:55
盟立今年營收 拚新高2018-04-30 00:04
刺激門號綁約買氣 電信業雙軌並進2018-04-30 00:04
台股再戰高 需先克年線、補2缺口2018-04-29 13:27
股東會電子投票 有獎2018-04-30 00:04
vivo推新機 臻鼎光耀補2018-04-30 00:04
智崴獲大單 獲利喊衝2018-04-30 00:04
瑞儀董座王本然做中學 培養紮實戰力2018-04-30 00:04
水泥價翻揚 雙雄帶勁2018-04-30 00:04
權證教戰／跌深族反彈有夢 技術面轉弱股暫避2018-04-29 13:27
陸手機攻台 攜手3C通路2018-04-30 00:04
英特磊今年看旺 每股拚賺4.22元2018-04-30 05:13
興櫃雙低股 逆勢領漲2018-04-30 00:04
台指期空單 現回補壓力2018-04-30 00:04
台幣貶值受惠股／儒鴻迎春燕 出貨增2018-04-30 00:04
霹靂攻O2O 營收拚新高2018-04-30 00:04
唐榮不銹鋼盤價 看漲2018-04-30 00:04
統一超祭促銷 點火買氣2018-04-30 00:04
台幣貶值受惠股／亞德客、上銀 後市俏2018-04-30 00:04
旺宏、華邦電 認購靚2018-04-30 00:04
台幣貶值受惠股／遠東、新聚陽 買盤挺2018-04-30 00:04
興櫃業績說明 下周開跑2018-04-30 00:04
留言