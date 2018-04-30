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匯率與利率 影響外資布局

2018-04-30 08:40聯合新聞網 理財周刊

美國財政部匯率報告呼籲，中方應設法糾正雙邊貿易失衡問題。 路透
美國財政部匯率報告呼籲，中方應設法糾正雙邊貿易失衡問題。 路透
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