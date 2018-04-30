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日月光投控89元上市 未來股價逾百元可期

2018-04-30 08:55中央社 台北30日電

圖為日月光高雄廠區。 圖／日月光提供
圖為日月光高雄廠區。 圖／日月光提供
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日月光投資控股今天上市，掛牌參考價每股新台幣89元。日月光投控產能滿載，法人預估今年EPS上看6.9元，股價可超越百元大關。

日月光投資控股今天正式上市，原日月光及矽品股票今日同步終止上市，日月光投控今天掛牌參考價每股89元，市值可到新台幣3843億元。美國存託憑證（ADR）也將同步改以日月光控股上市。

日月光投控董事長張虔生日前表示，投資控股公司營運模式是日月光和矽品各自獨立營運，各自繼續擴充，矽品仍是由林文伯帶領，日月光由營運長吳田玉營運。此外，日月光和矽品結合，目前產能都是滿載，日月光在高雄規劃興建K25廠也是證明，未來會雇用更多員工。

外資報告日前預期，日月光投控今年總營收將逼近新台幣4100億元大關，稅後淨利可望超過280億元，其中日月光本身營收可超過3000億元大關，創歷史新高，每股稅後純益可超過5元，上看5.5元。

法人預估今年日月光投控每股稅後純益有機會超過6.4元，上看6.9元，未來日月光投控股價可超過百元大關。

日月光及矽品依企業併購法規定轉換為日月光投資控股，轉換的日月光投控普通股約43.18億股。日月光以每1股普通股換發新設控股公司普通股0.5股，矽品每1股普通股換發現金新台幣51.2元對價。

日月光和矽品普通股最後交易日4月17日，當天日月光收盤價收在44.5元，矽品收在51元。到4月27日為止雙方普通股停止市場買賣期間，台股加權股價指數下跌257點，日月光股價避開台股下挫的影響。

展望第2季，日月光於4月27日法說會上預期，第2季可看到相當幅度成長，第2季成長動能會恢復，第2季看來運算應用會比較強，今年整體來看在通訊部分還是有不錯成長。

法人預估，日月光第2季集團、封測及電子代工服務（EMS）業績可望季增高個位數百分點，封測包括通訊、電腦、汽車和消費性電子3大應用動能可回溫，電子代工服務可受惠系統級封裝（SiP）需求。

回首日月光和矽品之間長達32個月的愛恨糾葛，日月光在2015年8月24日起發動首波公開收購矽品普通股，期間雙方初期一連串宣傳筆戰，攻防之間更是高潮迭起。

期間日月光對矽品發動2次公開收購，雙方互有進退，日月光後續連5度買進矽品，累計持有矽品股權比重達33.29%。

之後日月光和矽品從對尬到合意牽手。2016年5月26日，日月光董事長張虔生和矽品董事長林文伯，宣布合意推動籌組產業控股公司，由新設控股公司取得日月光和矽品100%股權。

2016年11月16日及2017年5月15日，日月光與矽品合組產業控股公司一案，分別獲得台灣公平會及美國聯邦貿易委員會的許可。2017年11月24日，中國大陸商務部以4大附加限制性條件，批准日月光和矽品結合案。

今年2月12日，日月光和矽品經雙方股東臨時會分別決議通過合組日月光投資控股案。

日月光矽品

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