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昇恆昌做公益 宣導愛護動物

2018-04-28 17:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

2018年適逢狗年，昇恆昌免稅店特別與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）合作，今天在松山機場前噴水池廣場，舉辦2018「汪你的愛」愛心公益園遊會暨飛安宣導園遊會，喚起大家一起重視動物關懷。

「汪你的愛」愛心公益園遊會暨飛安宣導園遊會現場，規劃動物疫苗及晶片攤位，飛安宣導更將介紹台灣最前線的防疫小尖兵－檢疫犬與民眾見面，主辦單位與TSPCA合作，不只有各種手做動物食品及用品攤位，昇恆昌機場營業單位也號召志工同仁，除了遊戲攤位，更祭出各式餐點小吃，從超人氣的GC可頌、新鮮水果吧，到台灣古早味油飯及貢丸湯等，大人、小孩、小孩都有得吃有得玩。

昇恆昌免稅店總經理江建廷致詞時說，對於每一個生命的尊重，是昇恆昌支持 SPCA並舉辦這場園遊會的初衷，愛護生命不只是觀念，更可以是一種文化，我們希望藉由今天的園遊會拋磚引玉，一起用行動來關懷動物及尊重生命。

今天的園遊會特別邀請曾獲得金曲獎的台灣A Cappella界的指標天團歐開合唱團、Youtube百萬典籍的迷幻美聲Crispy脆樂團、五月天阿信都抵擋不瞭的療癒女聲魏嘉瑩，還有曾赴香港交流的明湖國小管樂團現場演出，成為今天園遊會活動最大的亮點之一。

昇恆昌免稅店與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）合作，今天在松山機場...
昇恆昌免稅店與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）合作，今天在松山機場前噴水池廣場，舉辦2018「汪你的愛」愛心公益園遊會暨飛安宣導園遊會，喚起大家一起重視動物關懷。　記者楊文琪／攝影
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