昇恆昌做公益 宣導愛護動物

2018-04-28 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2018年適逢狗年，昇恆昌免稅店特別與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）合作，今天在松山機場前噴水池廣場，舉辦2018「汪你的愛」愛心公益園遊會暨飛安宣導園遊會，喚起大家一起重視動物關懷。

「汪你的愛」愛心公益園遊會暨飛安宣導園遊會現場，規劃動物疫苗及晶片攤位，飛安宣導更將介紹台灣最前線的防疫小尖兵－檢疫犬與民眾見面，主辦單位與TSPCA合作，不只有各種手做動物食品及用品攤位，昇恆昌機場營業單位也號召志工同仁，除了遊戲攤位，更祭出各式餐點小吃，從超人氣的GC可頌、新鮮水果吧，到台灣古早味油飯及貢丸湯等，大人、小孩、小孩都有得吃有得玩。

昇恆昌免稅店總經理江建廷致詞時說，對於每一個生命的尊重，是昇恆昌支持 SPCA並舉辦這場園遊會的初衷，愛護生命不只是觀念，更可以是一種文化，我們希望藉由今天的園遊會拋磚引玉，一起用行動來關懷動物及尊重生命。