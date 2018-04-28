台股止跌 五大利多助攻

2018-04-28 00:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



新台幣轉升，台股昨（27）日內資歸隊、外資賣壓減輕、摩台期拉高結算，激勵指數收高，終結連跌頹勢。法人預期，南北韓和平會面、中美貿易協商進入新局、美企業績成長等加持，外資有望回流，加上當沖降稅通過，將啟動台股行情。

美國股市強彈，美債殖利率回落，避險情緒降溫，匯率、台指期及摩台期揚升，台積電等權值股輪漲，加上內資人氣股齊揚，帶動指數上漲64點收10,553點。

外資昨日賣超金額減至7.98億元、為六日來最低，配合投信轉為買超0.8億元，大戶、中實戶等內資進場，台股終止連五跌，累計周線連二黑、下跌225點、跌幅2.1%，4月來下跌366點。

華南永昌投顧董事長儲祥生、大來投顧副總經理丁兆宇指出，台股昨日股匯期全面走升，外資對亞股悲觀氣氛看來縮減，其中台積電不破前日221元低價，鴻海連二日不破底，美律、大立光、玉晶光等蘋概股也浮現底部，激勵電子中小股活躍，電子指數醞釀反攻契機。

展望下周，丁兆宇表示，台股面臨兩個挑戰，但同時有三利多，續漲機率高。挑戰一是蘋果5月1日發布財報，市場保守看iPhone買氣；其次是美股格局偏弱，然而南北韓會面，美代表團將赴陸協商貿易議題，及美國重量級企業上季業績成長，整體政經不確定性減，可望進一步拉動外資回流亞股。