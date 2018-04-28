當沖降稅延長 發揮造市效果 業界按讚

當沖降稅延長昨（27）日拍板通過，券商公會理事長簡鴻文表示感謝支持，台灣證券交易所及大型外資也表示，根據過去數月當沖降稅實施成果，顯示台股成交量確實提升，活絡個股動能之際，也振興證券產業，樂觀當沖降稅再延長，支撐台股萬點行情。

簡鴻文因公務出國，雖有時差，但聽聞當沖降稅順利過關後，感謝各方對國內資本市場的重視與支持，對立院非常謝謝；另外，對於在立院待審議的權證避險專戶證交稅降為千分之1案，也希望委員們能夠繼續支持。

證交所則指出，當沖提供單日買進、賣出機會，幫助投資人降低操作風險，對個股來說，也具備造市效果，進一步吸引買盤。

根據證交所統計，台股自去年4月28日實施當沖降稅減半，集中市場當沖比重，由降稅前一年日均8.9%，一路攀高至今年3月達22%，同期集中市場成交量，由降稅前一年平均788億元，至今年3月、日均量拉高至1,172億元，反映投資人善用稅負優勢，也為台股增添顯著流動性。

證交所統計並顯示，受惠成交量提升，證券商營利事業所得稅、從業人員綜合所得稅皆向上增加，顯示降稅未造成稅收減少，反有利證券商獲利及稅收同增。

由於降稅效益明顯，外資摩根士丹利證券出具台股報告，亦特別點名當沖降稅延長，可望持續提振台股，尤其中小型股流通性提升，將吸引大型基金進駐。

近期受盤勢震盪影響，集中市場當沖比一度達27%，金額衝800億元，昨略降為26%，熱門標的包括元大滬深300正2、友達、旺宏、群創、禾伸堂、世紀鋼等。