股海常勝軍／跌深中小電子股 醞釀大反撲

2018-04-28 00:44 經濟日報 朱成志



4月24日美股暴跌424點，因為當天10年期公債殖利率突破3%，觸發程式交易敏感神經，因此大量套利程式出籠，股市就變成程式交易提款機，新興市場也在這兩天大跌，美元轉強，外資4月匯出30億美元以上，台股進入「年線保衛戰」。

美國10年期公債殖利率2000年1月跳升到6.8%，突破10年平均線，雖然馬上跌下來，但道瓊也同步在2000年1月達到11,750高點，接著一路大跌39%到2002年10月10年線支撐7,197點才煞車。

第二次10年期公債殖利率突破10年線是在2007年6月，當時最高衝到5.62%，道瓊在同年10月見到高點14,198點開始回跌，因為2008年金融大海嘯，道瓊這波跌得更慘，重挫55%到了2009年3月的6,470點才煞車。這波美國公債殖利率又突破10年均線觸及3%，引發緊張，市場擔心會不會又如前兩次一樣，引發股市大崩盤？

對於美國啟動量化寬鬆（QE）政策，造成2009年以來到今年1月長達九年多頭市場，保持謹慎是合理的，但當前美國基本面相對良好，還不會造成資金大移轉，2000年及2007年的公債殖利率水平比現在高太多，區區3%距前兩次差距還很大，5月雖充滿變數，但未來除息行情看好。

專欄已提過多次，這一波長達一年萬點行情，本質是「邪惡的第五波」。上期標題：「投機風起，留意籌碼面變化」，前兩周點名的生技股及被動元件最辣，27日國巨又停牌，以每股73元收購君耀-KY，更強化中國的安控、車電市場。之前國巨孫公司凱美在市場公開買進15%的佳邦，佳邦前兩個月每股虧損0.15元，成績單並不好，本業獲利被匯損吃掉，可是27日盤中拉漲停，凸顯本波行情投機色彩。

國巨集團董事長陳泰銘過去這幾年來的許多財務操作，已變成可以主導國際價格的電子集團，被動元件這幾年沒有擴產，甚至日本村田打算停產，MLCC漲價缺貨熱度愈來愈高，帶動其他鋁質電容、固態電容、晶片電阻通通喊漲。今年台積電董事長張忠謀退休，陳泰銘時代來了，國巨集團總市值2,000億元超過了聯電。

最近許多台灣散戶關心的鴻海，一度跌破80元大關，跌到79.5元，本益比跌到十倍，非常扭曲，在邪惡第五波氣氛下，投機往往勝過投資。台積電也跌破年線，天價出現在1月23日的266元，年線以下絕對不是找賣點，而是找買點，5月還需要調整，指數不至於像今年2月一樣跌那麼大，年線之下築底，有潛力的中小型股會出頭天。之前火紅的挖礦股大跌，撼訊從4月天價420元跌到最低破半年線150.5元才止跌反彈，比特幣又從2月低點飆漲超過50%，最近最高到了9,700美元，27日多檔跌深挖礦股又開始漲停了。

新藥股王中裕最近創了歷史新高天價，新藥股泰福-KY及寶齡近期也突破上櫃後天價。跌深的中小型電子股，有合理的基本面必然會大反撲，類似電動車電池在3月創歷史新高價150.5元的康普，營收創歷史新高，居然慘跌到110元，今年每股純益比去年成長，估7元，被誤殺了。傳統產業台泥最近股價悄悄上漲；益航把散裝船賣光後，4月股價也開始大漲。5月在年線之下，值得大家撿股票。

（作者是萬寶投顧董事長）