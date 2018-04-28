親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

股海常勝軍／跌深中小電子股 醞釀大反撲

2018-04-28 00:44經濟日報 朱成志

4月24日美股暴跌424點，因為當天10年期公債殖利率突破3%，觸發程式交易敏感神經，因此大量套利程式出籠，股市就變成程式交易提款機，新興市場也在這兩天大跌，美元轉強，外資4月匯出30億美元以上，台股進入「年線保衛戰」。

美國10年期公債殖利率2000年1月跳升到6.8%，突破10年平均線，雖然馬上跌下來，但道瓊也同步在2000年1月達到11,750高點，接著一路大跌39%到2002年10月10年線支撐7,197點才煞車。

第二次10年期公債殖利率突破10年線是在2007年6月，當時最高衝到5.62%，道瓊在同年10月見到高點14,198點開始回跌，因為2008年金融大海嘯，道瓊這波跌得更慘，重挫55%到了2009年3月的6,470點才煞車。這波美國公債殖利率又突破10年均線觸及3%，引發緊張，市場擔心會不會又如前兩次一樣，引發股市大崩盤？

對於美國啟動量化寬鬆（QE）政策，造成2009年以來到今年1月長達九年多頭市場，保持謹慎是合理的，但當前美國基本面相對良好，還不會造成資金大移轉，2000年及2007年的公債殖利率水平比現在高太多，區區3%距前兩次差距還很大，5月雖充滿變數，但未來除息行情看好。

專欄已提過多次，這一波長達一年萬點行情，本質是「邪惡的第五波」。上期標題：「投機風起，留意籌碼面變化」，前兩周點名的生技股及被動元件最辣，27日國巨又停牌，以每股73元收購君耀-KY，更強化中國的安控、車電市場。之前國巨孫公司凱美在市場公開買進15%的佳邦，佳邦前兩個月每股虧損0.15元，成績單並不好，本業獲利被匯損吃掉，可是27日盤中拉漲停，凸顯本波行情投機色彩。

國巨集團董事長陳泰銘過去這幾年來的許多財務操作，已變成可以主導國際價格的電子集團，被動元件這幾年沒有擴產，甚至日本村田打算停產，MLCC漲價缺貨熱度愈來愈高，帶動其他鋁質電容、固態電容、晶片電阻通通喊漲。今年台積電董事長張忠謀退休，陳泰銘時代來了，國巨集團總市值2,000億元超過了聯電。

最近許多台灣散戶關心的鴻海，一度跌破80元大關，跌到79.5元，本益比跌到十倍，非常扭曲，在邪惡第五波氣氛下，投機往往勝過投資。台積電也跌破年線，天價出現在1月23日的266元，年線以下絕對不是找賣點，而是找買點，5月還需要調整，指數不至於像今年2月一樣跌那麼大，年線之下築底，有潛力的中小型股會出頭天。之前火紅的挖礦股大跌，撼訊從4月天價420元跌到最低破半年線150.5元才止跌反彈，比特幣又從2月低點飆漲超過50%，最近最高到了9,700美元，27日多檔跌深挖礦股又開始漲停了。

新藥股王中裕最近創了歷史新高天價，新藥股泰福-KY及寶齡近期也突破上櫃後天價。跌深的中小型電子股，有合理的基本面必然會大反撲，類似電動車電池在3月創歷史新高價150.5元的康普，營收創歷史新高，居然慘跌到110元，今年每股純益比去年成長，估7元，被誤殺了。傳統產業台泥最近股價悄悄上漲；益航把散裝船賣光後，4月股價也開始大漲。5月在年線之下，值得大家撿股票。

（作者是萬寶投顧董事長）

公債殖利率

相關新聞

12檔公股搶買 當領漲特攻隊

2018-04-28 00:28

台股止跌 五大利多助攻

2018-04-28 00:36

5月看漲股 法人卡位

2018-04-28 00:06

當沖降稅延長 發揮造市效果 業界按讚

2018-04-28 01:26

就市論勢／IC設計、網通 分批布局

2018-04-28 00:07

金融、原物料族群 資金進駐

2018-04-28 00:06

多頭排列股 逆勢突圍

2018-04-28 00:06

財部：下周一當沖 維持千分之1.5證交稅

2018-04-27 22:08

台股本週只漲1天 市值遽減逾6000億

2018-04-27 18:54

股市五窮六絕 投信：其實8月更可怕

2018-04-27 17:24

國巨以每股73元公開收購君耀

2018-04-27 16:01

伺服器出貨續熱 新唐、信驊Q2樂

2018-04-27 15:04

英特爾報佳音 鴻海、緯創、英業達、廣達受惠

2018-04-27 15:02

台積電最佳富爸爸 集團旗下轉投資3大猛將

2018-04-27 13:05

當沖！威力有夠驚人 留意當沖賣壓時點

2018-04-27 13:03

劉坤錫：10,500點整數關卡若有守 可望重新挑戰年線

2018-04-27 12:05

歐美股市反彈 台股開盤漲83點

2018-04-27 09:10

台積電跌跌跌 外資賣超是轉機還是危機？

2018-04-27 08:54

國巨停牌 併購大王陳泰銘再出手

2018-04-27 01:26

公股槓外資 擴大買超

2018-04-27 01:25

分析師：友達殖利率高 資金轉進

2018-04-27 01:16

友達Q1犀利 超越面板龍頭

2018-04-27 01:15

台積股價破底 外資擬回補

2018-04-27 00:57

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53

當沖降稅延長 柯建銘：球在國民黨手上

2018-04-27 00:14

就市論勢／金融、原物料 短打強棒

2018-04-27 00:04

科技執法股 市場矚目

2018-04-27 00:01

上海商銀 申請上市

2018-04-27 00:01

台泥中租績優 逆勢吸引買盤

2018-04-27 00:01

電腦展登場 概念股聚光

2018-04-27 00:01

集保辦金融就業專班 招生

2018-04-27 00:01

興櫃年度贏家報告 中華電 鴻海孕育小金雞

2018-04-26 19:54

撼訊重挫 板卡股怎麼了？

2018-04-26 16:02

興櫃年度贏家報告 中華電 鴻海孕育小金雞

2018-04-26 12:25

戒毒用藥邁大步 美時站在巨人的肩膀上

2018-04-26 11:30

資金大撤退 蔡政府520前也要拚績效！

2018-04-26 11:27

金融股誰領風騷？ 買對了就能兩頭賺

2018-04-20 15:58

半導體趨勢向上 絕無冷場

2018-04-20 09:06

矽晶圓進入獲利主升段 價格一季比一季好

2018-04-20 08:42
看更多

熱門文章

國巨以每股73元公開收購君耀

2018-04-27 16:01

股市五窮六絕 投信：其實8月更可怕

2018-04-27 17:24

再度併購？國巨停牌 大毅股價先攻漲停板

2018-04-27 10:54

跌破眼鏡！美律首季每股竟虧損0.36元

2018-04-27 11:58

國巨再傳併購 大毅點紅燈

2018-04-27 14:24

英特爾報佳音 鴻海、緯創、英業達、廣達受惠

2018-04-27 15:02

綠營封殺當沖降稅復議案 空窗危機解除

2018-04-27 18:38

國巨集團再擴張 旗下凱美對佳邦持股直逼兩成

2018-04-27 19:22

友達斥資34.16億元 取得佳世達7.57％股權

2018-04-27 19:49

穩懋帶頭 砷化鎵大軍衝刺

2018-04-27 14:24

電阻缺貨潮 華新科、奇力新受惠

2018-04-27 14:24

美股反彈、台積電回神 台股收漲64點重回10500

2018-04-27 13:38

法說會／友達首季財報+2.7% 日資降目標價為13元

2018-04-27 15:07

美律首季意外虧損 下周一法說

2018-04-27 14:24

法說會／中華電信聚焦4G吃到飽

2018-04-27 15:08

開發金處分佳世達 盤後鉅額交易

2018-04-27 18:49

本季持平 旺宏止跌

2018-04-27 14:24

台股本週只漲1天 市值遽減逾6000億

2018-04-27 18:54

100G交換機滲透率增 法人看好智邦

2018-04-27 15:09

長榮海運董座：全球供需未完全平衡 明年市況會更好

2018-04-27 16:16

旺宏股價帶量走揚 盤中漲半根停板

2018-04-27 11:25

看好100G交換機滲透率將穩增 投顧維持智邦買進建議

2018-04-27 10:43

GIS-KY早盤跌落平盤下 積極力守季線

2018-04-27 10:38

長榮法說報喜 明年海運有望價量齊揚

2018-04-27 14:55

華豐橡膠董事長 沈國榮接任

2018-04-27 12:25

Q1營運熱 原相勁揚

2018-04-27 14:24

法人捧場 水泥雙雄股價驚驚漲

2018-04-27 12:33

劉坤錫：10,500點整數關卡若有守 可望重新挑戰年線

2018-04-27 12:05

華為遭調查 台系供應鏈頻遇亂流

2018-04-27 11:02

財部：下周一當沖 維持千分之1.5證交稅

2018-04-27 22:08

國巨暫停交易引聯想 被動元件族群齊揚

2018-04-27 11:02

伺服器出貨續熱 新唐、信驊Q2樂

2018-04-27 15:04

三顧董事會 何弘能、吳榮義重量級人士入列

2018-04-27 20:07

台股震盪 三貝德認購權證今日最燒

2018-04-27 14:40

歐美股市反彈 台股開盤漲83點

2018-04-27 09:10

長榮董座張正鏞：Q2貨量明顯回溫

2018-04-27 17:25

文金會激勵亞股走揚 投資人看好但分析師審慎樂觀看待

2018-04-27 17:36

隆達Q2開出新產能 南亞光攻太陽能EPC

2018-04-27 15:06

消化利空消息 這些題材可望重振台股反彈氣勢

2018-04-27 18:55

期貨商論壇／新光金期 可做多

2018-04-27 05:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top