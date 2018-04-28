金融、原物料族群 資金進駐

2018-04-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳映璠 ／台北報導



美國科技股財報優於預期，帶動台股昨（27）日上漲表態，醞釀止跌契機。法人指出，電子股籌碼凌亂，加上受累匯損影響，第1季財報不一定佳，現階段法人資金持續青睞金融、原物料等傳產族群。

美國科技股新一批財報優於預期，激勵美股26日終止連跌走勢，台股同受激勵，終場漲64點，收10,553點，漲幅0.62%。

宏遠投顧副總陳國清、國泰證期顧問處協理簡伯儀等指出，台股受惠美科技股第1季財報數據佳，昨日跌深反彈，並帶動部分電子股上攻。

然整體而言，第2季仍為電子業淡季，加上台廠首季面臨匯損壓力，短線保守看待電子股走勢。

陳國清指出，現階段操作策略應盡量避開電子股，尤其外資、投信仍有持股限制，當電子股面臨回檔修正，傳產、鋼鐵等族群將重新獲得重視。

投信法人也指出，儘管相關電子族群包括被動元件、矽晶圓等缺貨趨勢不變，然受大環境影響，操作上仍順勢而為，近期已陸續調節部分電子股，轉而加碼傳產族群。

檢視近五日三大法人買超前十檔標的，全為金融、傳產族群，其中金融股包括開發金、玉山金、新光金、國泰金、元大金、兆豐金、中壽、富邦金，共八檔，水泥雙雄也入列；當中除新光金法人昨日已由買轉賣，其餘標的續獲法人買超逾500張，尤其開發金續獲買超逾12,000張。

簡伯儀指出，具備大型壽險業務的金控公司，受惠美元升值及利差擴大，獲利將優於預期。

此外，通膨持續升溫，包括食品、水泥及塑化等原物料族群將持續成長，塑化族群中尤以二線塑化廠股價較具成長空間。