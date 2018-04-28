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「載入史冊的今天」談拔管案 龍應台：台灣正式進入崩壞！

就市論勢／IC設計、網通 分批布局

2018-04-28 00:07經濟日報 葉獻文（保德信高成長基金經理人）

台股震盪時刻，相對看好中小型IC設計、電子原物料、5G網通、挖礦概念等題材。
台股震盪時刻，相對看好中小型IC設計、電子原物料、5G網通、挖礦概念等題材。
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盤勢分析

美股結束連五天回檔後強勁反彈，帶動台股昨（27）日開高後震盪，尾盤擴大收盤漲幅，終場收10,553點，漲64點，漲幅0.62%，成交值1,142.66億元，八大類股中僅食品類股下跌，可惜最終並未站回5日線的10,567點，周線連二黑。

從技術面觀察，台股跌破10,758點支撐後，短線守住10,500點進行震盪，弱勢權值股如台積電、鴻海亦在低檔展開震盪，指數在短線急跌後，與均線乖離過大，雖然整體線形結構並未呈現反轉向上格局，預料近期將以10,500點為中心上下整理，後勢須看能否站回10,760點壓力區，若可，則盤勢可望止穩。

就籌碼面觀察，外資現貨維持賣超，但昨日賣超金額大幅縮減至7.6億元，期指未平倉多方57,436（-3,945）口，空方25,010（-5,338）口，淨多單部位略增至32,426口（+1,393口），顯示短線空方籌碼暫時退場；接下來大盤預料將有喘息機會，只是可能不容易出現大幅彈升走勢。

至於櫃買指數，跌破152.5點高檔支撐區後，盤勢進入修正整理結構，短線在146點略有止穩，可觀察能否站回150.5點反壓區，就籌碼面看，外資在跌破150點後多半站在買方，本土法人則站在賣方，土洋交鋒下，預料櫃買指數將呈現震盪。

葉獻文挑網通IC設計 圖／經濟日報提供
葉獻文挑網通IC設計 圖／經濟日報提供
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投資建議

除高殖利率概念股相對具支撐力道，台股震盪時刻，相對看好中小型IC設計、電子原物料、5G網通、挖礦概念等題材；接下來大盤能否突破震盪，須看外資態度，建議投資人可分批布局。

櫃買指數台股

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