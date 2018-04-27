親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

馬英九再度行使緘默權 批北檢混淆視聽令人錯愕

櫃買5月3日審議茂生農經申請上櫃案

2018-04-27 19:38中央社 台北27日電

證券櫃檯買賣中心預計於107年5月3日召開上櫃審議委員會，審議茂生農經申請上櫃案。

茂生農經主要從事禽畜飼料製造銷售、大宗穀物原料買賣及禽畜養殖業務，申請時資本額3億元，董事長為黃強，推薦證券商有兆豐證券、第一金證券及富邦綜合證券。

茂生農經105年度營業收入為12.66億元，稅後淨利為1.44億元，每股盈餘為6.42元。106年度營業收入為14.13億元，稅後淨利為1.39億元，每股盈餘為4.6元。

第一金證券證券櫃檯買賣中心
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

股市五窮六絕 投信：其實8月更可怕

2018-04-27 17:24

國巨以每股73元公開收購君耀

2018-04-27 16:01

伺服器出貨續熱 新唐、信驊Q2樂

2018-04-27 15:04

英特爾報佳音 鴻海、緯創、英業達、廣達受惠

2018-04-27 15:02

台積電最佳富爸爸 集團旗下轉投資3大猛將

2018-04-27 13:05

當沖！威力有夠驚人 留意當沖賣壓時點

2018-04-27 13:03

劉坤錫：10,500點整數關卡若有守 可望重新挑戰年線

2018-04-27 12:05

歐美股市反彈 台股開盤漲83點

2018-04-27 09:10

台積電跌跌跌 外資賣超是轉機還是危機？

2018-04-27 08:54

國巨停牌 併購大王陳泰銘再出手

2018-04-27 01:26

公股槓外資 擴大買超

2018-04-27 01:25

分析師：友達殖利率高 資金轉進

2018-04-27 01:16

友達Q1犀利 超越面板龍頭

2018-04-27 01:15

台積股價破底 外資擬回補

2018-04-27 00:57

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53

當沖降稅延長 柯建銘：球在國民黨手上

2018-04-27 00:14

就市論勢／金融、原物料 短打強棒

2018-04-27 00:04

科技執法股 市場矚目

2018-04-27 00:01

上海商銀 申請上市

2018-04-27 00:01

台泥中租績優 逆勢吸引買盤

2018-04-27 00:01

電腦展登場 概念股聚光

2018-04-27 00:01

集保辦金融就業專班 招生

2018-04-27 00:01

興櫃年度贏家報告 中華電 鴻海孕育小金雞

2018-04-26 19:54

國巨27日停牌 市場臆測應會公布併購案

2018-04-26 18:40

撼訊重挫 板卡股怎麼了？

2018-04-26 16:02

原油價格漲 塑化股看俏

2018-04-26 14:41

台積電、世界 氮化鎵製程今明年收割

2018-04-26 14:37

美止跌 台股紅翻黑 年線得而復失

2018-04-26 14:37

PCB蘋鏈轉淡 台郡法說埋憂?

2018-04-26 14:37

台股摜破10500點 風電生醫電子齊跌

2018-04-26 14:30

5月電子期跌 金融期漲

2018-04-26 14:17

5月台指期跌59點

2018-04-26 14:17

簡伯儀：台股短線雖有反彈機會 弱勢股應該優先減碼

2018-04-26 13:25

水資源商機熱 亞通、山林水搶發藍金財

2018-04-26 13:22

興櫃年度贏家報告 中華電 鴻海孕育小金雞

2018-04-26 12:25

PCB蘋果供應鏈台郡今法說 上半年蘋概題材降溫

2018-04-26 12:23

戒毒用藥邁大步 美時站在巨人的肩膀上

2018-04-26 11:30

資金大撤退 蔡政府520前也要拚績效！

2018-04-26 11:27

就市論勢／機器人、網通 有潛力

2018-04-26 00:03
看更多

熱門文章

國巨以每股73元公開收購君耀

2018-04-27 16:01

友達Q1犀利 超越面板龍頭

2018-04-27 01:15

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53

再度併購？國巨停牌 大毅股價先攻漲停板

2018-04-27 10:54

國巨停牌 併購大王陳泰銘再出手

2018-04-27 01:26

台積股價破底 外資擬回補

2018-04-27 00:57

公股槓外資 擴大買超

2018-04-27 01:25

國巨再傳併購 大毅點紅燈

2018-04-27 14:24

跌破眼鏡！美律首季每股竟虧損0.36元

2018-04-27 11:58

股市五窮六絕 投信：其實8月更可怕

2018-04-27 17:24

中裕雙利多 營運喊衝

2018-04-27 00:04

上海商銀 申請上市

2018-04-27 00:01

外資挺智邦 目標價129元

2018-04-27 00:04

廣達、英業達 營運將回溫

2018-04-27 00:04

穩懋 上月每股賺0.51元

2018-04-27 00:04

聯發科首季每股賺1.69元 第2季展望樂觀

2018-04-27 18:01

宏碁進補 獲智利大單

2018-04-27 00:04

美股反彈、台積電回神 台股收漲64點重回10500

2018-04-27 13:38

台光電0.86元 聯茂1.19元

2018-04-27 00:04

分析師：友達殖利率高 資金轉進

2018-04-27 01:16

美律董座卸總裁職務 原財務長黃朝豐升任

2018-04-26 21:52

當沖降稅延長 柯建銘：球在國民黨手上

2018-04-27 00:14

瑞儀衰退81% 近三年點

2018-04-27 00:04

穩懋帶頭 砷化鎵大軍衝刺

2018-04-27 14:24

電阻缺貨潮 華新科、奇力新受惠

2018-04-27 14:24

英特爾報佳音 鴻海、緯創、英業達、廣達受惠

2018-04-27 15:02

法說會／友達首季財報+2.7% 日資降目標價為13元

2018-04-27 15:07

法說會／中華電信聚焦4G吃到飽

2018-04-27 15:08

中華電搶客 推運動套餐

2018-04-27 00:04

台郡 上季EPS 0.8元

2018-04-27 00:04

綠營封殺當沖降稅復議案 空窗危機解除

2018-04-27 18:38

電腦展登場 概念股聚光

2018-04-27 00:01

美律首季意外虧損 下周一法說

2018-04-27 14:24

原相第1季每股賺1.4元 年增1.15倍

2018-04-26 22:54

中美晶帶勁 四檔吸睛

2018-04-27 00:00

旺宏Q1獲利 同期最佳

2018-04-27 00:04

旺宏股價帶量走揚 盤中漲半根停板

2018-04-27 11:25

宏全列警示股 第1季每股稅後純益0.89元

2018-04-26 21:49

華豐橡膠董事長 沈國榮接任

2018-04-27 12:25

看好100G交換機滲透率將穩增 投顧維持智邦買進建議

2018-04-27 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top