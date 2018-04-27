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歐美股市反彈 台股開盤漲83點

2018-04-27 09:10經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

台股今（27）日以上漲83點開出，開在10,571點。 聯合報系資料照
台股今（27）日以上漲83點開出，開在10,571點。 聯合報系資料照
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昨夜華爾街股市勁揚，臉書財報利多激勵股價大漲逾9%，帶動大型科技股上漲，亞股開高，韓股漲幅超過1%，台股今（27）日也以反彈上漲83點開出，開在10,571點，電子三劍客台積電、鴻海（2317）、大立光（3008）均開高，台積電漲逾1%。

歐美股市昨夜全面收紅，歐洲央行（ECB）公布4月利率決議，維持三大基準利率不變，一如預期；美股由於經濟數據表現亮眼，美國3月耐久財訂單環比初值為2.6%，加上美國3月商品貿易赤字大幅下降10.3%，為七個月來首度下降。

此外，因企業財報優於預期，激勵臉書與AMD股價大漲；美股四大指數全面反彈，道瓊指數大漲238點，那斯達克指數漲幅更達1.6%。

台股昨日年線失而復得，但整體表現仍相對弱勢，在三大法人方面，外資賣超53.31億元，投信買超3.93億元，自營商賣超37.34億元，合計三大法人賣超86.72億元。在台指期部分，三大法人多空互異，外資減碼多單650口，淨多單來到28,344口；投信回補空單497口，淨空單27,188口；自營商加碼空單2,397口，淨空單4,860口，合計三大法人加碼空單2,550口，淨空單為3,704口。

觀察外資布局，昨日外資持續賣超電子三雄中的台積電及鴻海，其中，單日賣超台積電張數就高達1.5萬張，鴻海更是續遭外資連續賣超23日，追平去年11月24日到12月26日的歷史次長賣超紀錄，昨日賣超逾5,000張。

不過，外資反手買超聯電（2303）及部分金融股，面板股群創（3481）則躍居外資賣超首位，單日賣超高達近2.8萬張，其餘包括燿華（2367）、仁寶（2324）、佳世達（2352）等，也都遭外資賣超超過3,000張。

法人表示，就籌碼面來看，外資目前仍是偏空操作，恐將不利於多方。就技術面，目前大盤仍維持偏空格局，外資在電子權值股的賣壓，對指數壓力依然很大，後續靜待外資轉為買超，並站穩年線，才有利多方轉強；反之，若跌破前低，回檔壓力將更加沉重。

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