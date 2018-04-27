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台積股價破底 外資擬回補

2018-04-27 00:57經濟日報 記者趙于萱／台北報導

路透
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台積電股價因下調展望跌破年線228元，昨（26）日再度破底、最低下探221元，牽動台股拉回，其中外資賣超1.5萬張，仍是賣壓來源，但尾盤大筆買單進駐、支撐跌幅收斂，使潛在回補趨勢受到矚目。

法人表示，外資近期因蘋果財報利空、美科技股震盪，有減碼台積電誘因，但隨蘋果即將於5月1日發布財報，外資賣超遞減，配合外資持股比已大幅降至78.08%、為2016年3月9日來最低，在最悲觀的氛圍透露反彈契機。

台積電昨日股價下跌3元、收222元，外資賣超1.5萬張，是最大賣壓來源，惟賣超張數為近五日最少，尾盤並見大筆成交買盤4,847張將收盤價由221.5元拉高至222元。台積ADR早盤小漲約0.4%。

經濟日報提供
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法人解讀，尾盤進駐買單，可能來自公股行庫為首的大型內資，但不排除是外資逆勢操作。昨日八大公股行庫合計買超台積電1,649張，自營商買超491張，外資則賣超1.5萬張，但野村買超6,591張、瑞士信貸3,273張、德意志814張與大和國泰782張。

瑞信亞洲科技研究部主管尼堅認為，台積電底部已然浮現，先進製程與科技趨勢領導地位仍然鞏固，成長利基不變。近期瑞信團隊已向推薦客戶逢低布局台積電，也喊進大立光、致茂、三星等科技股。

至於外資何時啟動大批回補，則關注四個指標，包括蘋果財報、台積電4月營收、7奈米出貨進度及股息殖利率4%。

康和證券研究部分析師姚君達指出，蘋果財報5月見分曉，若iPhone銷量確實不佳，蘋概股股價已領先走跌，可能做最後的利空反應。接下來台積電發布4月營收，若淡季不淡，股價有機會提振；市場預測6月中下旬7奈米開始出貨，伴隨第3季旺季將至，是下個重燃買氣時點。

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