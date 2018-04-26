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PCB蘋鏈轉淡 台郡法說埋憂?

2018-04-26 14:37聯合晚報 記者楊雅婷／台北報導

蘋概PCB供應商第1季獲利均淡季不淡，但第2季淡季，業績將各憑本事。 報系資料照
蘋概PCB供應商第1季獲利均淡季不淡，但第2季淡季，業績將各憑本事。 報系資料照
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印刷電路板族群近日股價相對有壓，蘋果供應鏈相關的廠商近期也出現回檔，燿華（2367）早盤股價再度下跌逾4%，今日要舉辦第1季營運成果線上法人說明會的台郡（6269）也由紅翻黑，盤中跌幅超過3.2%，短短兩周股價跌幅超過15%。法人擔憂台郡喪失今年下半年新款iPhone的無線充電訂單，因此對第2季看法相對保守。

蘋果今年持續推出新機，下半年新款手機外傳將全面搭載人臉辨識功能，另外，還包括Home Pod智慧音箱、新款iPad、MacBook陸續拉貨，支撐蘋果概念股第2季營運。以印刷電路板相關蘋概供應廠商來看，臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）、華通（2313）、燿華（2367）、欣興（3037）等第1季獲利均淡季不淡，但第2季面臨傳統淡季，業績如何將各憑本事。

蘋果軟板廠台郡3月營收12.12億元，月增0.36%、年增0.9%，累計今年首季營收54.63億元，季減49.16%、年增27.63%，由於該公司今年第1季營收動能持穩，法人預期獲利也將維持強勢，產能利用率約五成，估首季獲利將較去年同期成長，稅後純益與每股純益都將優於去年同期2.45億元與0.87元表現，但展望第2季，估整體營收將下滑，預料將是今年最低。

台郡已公布去年財報，稅後純益達30.57億元，年增34.35%，EPS達10.07元，因應5G 、軟板細線路化，已通過資本支出94億元計畫，預計2018及2019年兩年各分別支出一半，分別在高雄市、大陸江蘇省昆山各興建一座新廠。該公司台郡也擬發行1.2億美元ECB（海外可轉換公司債）籌資，籌資規模達35億元，預計最快第2季完成募集。

近期外資對台郡後市保守，擔憂台郡喪失今年下半年新款iPhone的無線充電訂單，與市場預期的三款新機種中可能獲得一部分的訂單不同；加上LCP天線業務恐較原先預估的時間還要更延後，日系外資調降今年及明年獲利預估，降幅分別達14%及11%。

台郡蘋果供應鏈印刷電路板PCBiPhone
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