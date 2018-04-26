美止跌 台股紅翻黑 年線得而復失

2018-04-26 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉子菁 ／台北報導



美股終止連五跌勢，激勵台股今日開出紅盤，在台股三劍客止跌反彈，且金融、傳產族群助陣下，指數向上突破10,600點大關至10618.68點，惟指數反彈量能未同步放大，且台積電隨後翻黑、鴻海漲勢略為收斂下，指數由紅翻黑，年線也得而復失。

觀察今日台灣50成分股表現，電子股方面，台積電今日開小高走低，盤中走跌近0.9%，鴻海開高後略為收斂漲勢，盤中走揚0.5%，大立光則開高走高，盤中走揚逾3%，站回3,300元大關，其餘如聯電走揚近2%，南亞科、可成則分別走揚0.9%、0.46%；金融部分，玉山金、元大金分別走揚1.48%、2.17%表現最為強勢，永豐金、第一金、開發金、合庫金也分別呈現小漲；傳產股部分則以亞泥走揚逾2.7%表現為強勢，寶成走揚近2%，台泥、統一、台塑也有近1%的漲幅。

其餘盤面焦點族群部分，中小型股今日表現有轉強跡象，生醫族群持續獲得資金流入，包括太景-KY因抗生素新藥俄國解盲成功盤中一度亮燈漲停，慕康生醫也以36.05元亮燈漲停，佐登-KY、美時續漲逾5%、中裕也有逾1%的漲幅；此外，被動元件族群今日也重回主流，包括禾伸堂盤中走揚逾5%，國巨、華新科也有逾3%的漲幅。