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年線得而復失 台積電弱勢

2018-04-26 12:45中央社 台北26日電

台股走勢震盪，早盤一度收復10589點年線關卡，甚至一度衝破10600點，只是隨著台積電震盪走跌，指數不久又失守年線。

至11時7分，大盤指數來到10560.18點，漲0.21點，成交量約新台幣745億元。

傳統產業股漲跌互見，除食品與塑膠類股同步走高外，台泥與亞泥股價齊揚，帶動水泥類股指數大漲逾1%，為表現最強勢的類股。鋼鐵與造紙類股則相對弱勢，類股指數同步走跌。

電子股方面，鴻海在集團旗下鴻富錦精密電子鄭州有限公司及訊芯電子科技中山公司都被納入「中國製造2025」名單中，激勵鴻海股價止跌回升，一度達82元，漲幅約1.99%。

股王大立光股價也有不錯表現，盤中一度達3350元，大漲100元。

禾伸堂與中華精測在財報利多激勵下，股價同步大漲；其中，禾伸堂第一季稅後淨利4.9億元，創歷史新高紀錄，每股純益3.1元，股價一度達146元，漲10元，漲幅達7.35%。

中華精測第一季稅後淨利1.67億元，每股純益5.08元，為歷年同期次高，股價一度達789元，大漲48元，漲幅達6.47%。

只是台積電股價表現相對弱勢，一度達223元，跌2元，影響整體電子類股指數表現平平。

台積電中華精測
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