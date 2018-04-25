新光金溢價迎娶 元富證放量漲停鎖住

2018-04-25 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



新光金 （2888） 與元富證 （2856） 在愛情長跑近12年之後，終於以1股元富證換發0.96股新光金方式、相當於以溢價18.8％的每股12元正式成親。元富證今（25）日股價跳空攻上漲停板創近二年新高，盤中數度打開，成交量超過12萬張創近10年半新高，但新光金盤中跌幅則達5%。

新光金控與元富證券熱戀近12年後終告合併，以雙方23日收盤價計算，此次新光金收購價大約是溢價18.8%，新光金相當於斥資新台幣130億元合併元富證，新光金旗下證券市占率將一舉超過4%；新光金自2007年底持有元富證超過25%，納為金控子公司，並編制合併報表，2010年起再增持8個百分點，目前持有元富證在外流通股數的33.45%，合併後元富證將成為新光金100%持股子公司。

新光金、元富證今日股價兩樣情。兩者因合併案昨日暫停交易，雙方將以1股元富證券普通股，轉換新光金0.96股普通股，新光金相當於以每股12元併購元富證，今日重新恢復交易，由於溢價幅度近二成，元富證跳空漲停委買張數一度高掛60萬張，盤中幾度打開，成交量爆衝到12萬張以上。

新光金今日股價則大跌約5%，法人分析，雖然股本增加，但對新光金獲利的稀釋幅度不大，加上已持有33.45％的股權，合併案在金控策略上的意義遠大於實質的獲利貢獻。