當沖降稅卡關 法人：對台股中性偏空

2018-04-25 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股近日出現沉重賣壓，又遇上立法院院會昨（24）日上午因國民黨團要求軍改協商未果而杯葛「證券交易稅條例」，讓原訂4月28日生效的當沖交易降稅優惠出現變數，恐導致股市動盪。法人表示，若當沖降稅無法延續，對台股是中性偏空，畢竟當沖降稅可望吸引當沖客、大戶進場意願，使得成交金額擴增，但若台股走勢偏弱，降不降當沖稅也不是首要關鍵。

當沖降稅減半生變，對台股目前面臨國際股市動盪不安時衝擊不容小覷，且以當沖降稅實施之前的成交量來看，單日集中加上櫃買市場日均量不到900億元，2017年4月28日當沖降稅上路後，5月開始單日日均量大增至1,500億元，今年前3月受惠於萬點激勵，日均量更是有1,700億元，顯示當沖降稅對市場成交量的激勵效用頗大。

專家表示，此時若當沖降稅延宕，對台股是中性偏空，主要因為當沖其實對於散戶的傷害比較大，畢竟散戶十個當沖有一半以上的人都是虧損，但因散戶每日當沖量並不大，所以影響所得並不會太多。

當沖降稅的最大好處就是吸引大戶進場進行當日當沖的意願，讓台股的成交量提升，也增加籌碼流動性，吸引市場資金入場，因此，一旦當沖降稅停止，台股量能急凍，對整體走勢將是一個絆腳石。