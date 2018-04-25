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大立光撐盤 台股開低後收斂跌勢

2018-04-25 09:39經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

台股示意圖。 記者邱德祥／攝影
台股示意圖。 記者邱德祥／攝影
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外資持續賣超台股期現貨，加上美股周二重挫，影響台股今（25）日以10,541.83點下跌37.67點開出後，指數隨即向上殺盤，並一度跌破10,500點大關，所幸在股王大立光走揚逾2%，另部分電子權值股的撐盤下，指數收斂跌勢並迅速收復10,500點，並轉趨震盪。

美股昨日早盤小幅開高之後橫盤整理，在午盤附近轉趨下跌，主要因有全球經濟溫度計之稱的卡特彼勒表示，全球第1季經濟成長恐為今年的最高峰，對經濟展望保守，儘管首季財報優於市場預期，股價仍大跌6.2%，並拖累整體股市表現。

美股四大指數收盤全數重挫，終場道瓊工業指數下跌424.5點或1.73%，收在24,024點；標普500指數下跌35.7點或1.33%，收在2,634.56 點；那斯達克指數下跌121.2點或1.70%，收在7,007.35點；費半指數下跌10.3點或0.82%，收在1,243.66點。

從籌碼面來看，三大法人昨日合計賣超64.88億元，其中外資持續賣超77.21億元，投信賣超2.33億元，自營商買超15.08億元，外資台指期部位淨多單減1,194口，淨多單部位28,798口。

法人表示，近期台股基本面利空不斷，包括上周台積電法說負向、蘋果展望不佳、中興通訊遭美制裁與外資持續賣超台股等，使得指數昨日一口氣向下跌破年線，而2017年12月29日指數10,642點已遭跌破，今年全年漲幅歸零轉跌。

以均線來看，短中期均線如五日、十日、月線、季及半年線均下彎走空，KD 及 MACD 也皆出現翻弱訊號；籌碼面上外資期現貨大幅偏空操作，年線10,584點以上已成上檔壓力，形態已轉為中空格局，建議操作上宜保守，其中以蘋概股相繼破底，建議優先避開。

選股上建議，以水泥、塑膠、生技及高殖利率股等業績題材股為主。

外資台股
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