金管會主委顧立雄 呼籲國民黨撤回當沖降稅復議案

2018-04-25 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會主委顧立雄說，希望國民黨能撤回針對當沖降稅的復議案。記者高彬原／攝影 分享 facebook 針對當沖降稅延長出現變數。金管會主委顧立雄今天（25日）在立法院財委會備詢前表示，金管會還是希望國民黨黨團能撤回復議案，若不撤回，就冀望本周五（27日）院會復議案表決，可否決復議案，總統府搶在當天公布即可生效，即無銜接問題。

當沖降稅措施原先到今年4月28日屆滿，立法院已三讀通過，再延長3年8個月，到110年12月31日為止，但立院國民黨團在法案通過後，又提復議案，才出現變數。立法院議事人員解釋，因為當沖降稅法案上已寫明、自今、107年4月28日起實施，因此，若本周五院會表決，本復議案被否決，只要「總統加班」配合當天發布，即日就生效，不用等到下周一（30日）生效。

顧立雄說，行政部門一直與國民黨溝通，一直有在拜託，希望這個無法銜接的狀況可以不需要發生，因為目前券商電腦已設定當沖稅率是千分之1.5，若法律不能即時生效，要臨時改回用千分之3計稅，然後再法案生效後，再退回投資人，打亂交易進行，徒增作業困擾。

顧立雄還表示，近期台股面臨外資連續賣超，但無論如何，外資移動是一時的，可能受到利率影響，還有未來不確定性，但終究最後要看基本面。顧立雄表示，今年1到3月，上市櫃公司營收達7.7兆，成長6.9%、將近7%，台股現金殖利率有4%，本益比15到16倍，他強調，「基本面是王道」，金管會會持續關注未來這幾周，尤其是美股及影響很大的蘋概股表現。

【中央社／台北25日電】

當沖降稅延長出現變數，金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，若無法及時銜接「開天窗」，不僅會增加社會成本，也會引起股市動盪，呼籲國民黨團撤回復議。

由於朝野黨團對於軍人年改審議程序沒有共識，中國國民黨團昨天在立法院院會中針對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議。使得當沖降稅修法案能否在28日開始實施增添變數。

顧立雄今天列席立法院財政委員會，他在會前受訪指出，當沖降稅措施若無法及時銜接「開天窗」，不僅會增加社會成本，也會引起股市動盪。

他說，當沖降稅延長措施若無法在30日（下周一）銜接，不僅證券商的程式需要調整，屆時當沖的證交稅將從千分之1.5，回到千分之3，而且投資人的證交稅要先多繳，等當沖降稅延長措施實施後再退稅。

顧立雄強調，當沖降稅延長措施立法院已三讀通過，若國民黨團可以撤回復議，總統就可以趕在27日公布，當沖降稅延長措施就可在30日即時銜接。

同時，顧立雄也說，台股雖正面臨外資賣超的不利因素，但外資賣超是一時的，基本面才是王道，如上市櫃公司第一季營收為新台幣7.7兆元，年增率近7%、現金股利殖利率有4%、本益比約15、16倍，顯示台股表現仍合理，金管會將持續關注美股以及蘋概股等走勢。