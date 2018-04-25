親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

軍改案波及…藍突襲卡案 當沖降稅延長生變數

2018-04-25 00:41聯合報 記者鄭媁、丘采薇孫中英／台北報導

為抗議民進黨政府處理軍人年改態度強硬，只在今天舉行一次公聽會，國民黨團昨天在立法...
為抗議民進黨政府處理軍人年改態度強硬，只在今天舉行一次公聽會，國民黨團昨天在立法院會就股市交易當沖降稅提出復議案，當沖降稅案恐出現空窗期，立法院副院長蔡其昌（右）只能依議事規則裁示，另擇期處理。 記者曾學仁／攝影
分享

當沖證交稅減半優惠在後天（廿七日）屆滿一年，立法院日前三讀通過「證券交易稅條例」修正案，將優惠期延長至二○二一年底。不過，為抗議民進黨政府處理軍人年金改革態度蠻橫，國民黨團昨天在立法院會散會前突襲，成功就證交稅修正案等四案提出復議，當沖降稅延長案恐出現空窗期。

財金部會急聲明 籲藍撤復議案

對此突然的變數，金管會與財政部昨天都緊急發表聲明，強調鑑於近期國際政經情勢仍有諸多變數，此時不宜再加諸台股其他不利因素，呼籲國民黨團撤回延長當沖降稅復議案。

立法院十三日趕在當沖降稅優惠期屆滿前完成「證券交易稅條例」第二條之二修法，將當沖降稅再延長三年八個月，條文自廿八日起實施至二○二一年十二月卅一日止，並將證券商自行買賣現股當日沖銷交易納入適用對象，有助維持台股萬點行情動能。

立法院今天就高度爭議的軍人年改案召開公聽會，並排定相關法案明天於外交及國防委員會進入實質審查。國民黨團日前要求至少召開四場公聽會，讓政府與軍人做充分溝通，但民進黨團只願安排一場公聽會。

不滿民進黨團態度強硬，國民黨團昨傍晚在立法院會散會前，突然針對日前三讀的「證券交易稅條例」、「關稅法」、「海關緝私條例」、「公職人員選舉罷免法」共四案提出復議，主持議事的立法院副院長蔡其昌裁示，另擇期處理。

軍人年改案 藍稱蘇嘉全都不理

國民黨團書記長李彥秀強調，國民黨不反對當沖降稅，當初財政委員會民進黨籍召委王榮璋對此案有疑慮不願排案，財政部反而請託國民黨籍召委曾銘宗排案，「如果行政院那麼在乎台股衝擊，就該多和在野黨溝通。」

李彥秀抨擊，國民黨團就軍人年改案發出兩次朝野協商通知，但立法院長蘇嘉全理都不理，國民黨這次拉下這些法案，就是要凸顯民進黨的荒謬，他們在乎的法案，完全不留給在野黨溝通協調的空間，那其他的法案，自然也可以緩些時間再處理；國民黨採取的都是合理、合法的議事手段，民進黨若肯釋出善意，都可以談。

綠優勢表決 當沖降稅仍可上路

蔡其昌會後表示，他在主持院會時，已經提醒李彥秀，攸關當沖降稅的證券交易稅條例修正，如果經過復議，可能會造成實施上的空窗期，但李彥秀表示「了解狀況」，堅持要將該案復議。

不過立院核心人士指出，由於復議期的期限是「下次院會結束前」，下次院會就是本周五開始，因此若民進黨團當天提案處理此復議案，並以人數優勢表決，還是可以讓當沖降稅優惠如期接續上路。

國民黨民進黨立法院軍人當沖降稅議案
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

讓當沖降稅無空窗 綠委周五動員

2018-04-25 00:06

當沖降稅若無法「無縫」延長 金管會：股市恐受衝擊

2018-04-25 00:11

12年愛情長跑娶進門 新光金宣布換股合併元富證

2018-04-24 17:10

新光金4點半將宣布 與元富證換股合併

2018-04-24 15:36

華航法說會登場 今年獲利可期

2018-04-24 15:36

美債殖利率飆遇台幣大貶 美債ETF逆勢漲

2018-04-24 14:59

MLCC缺貨潮 投顧：恐至年底

2018-04-24 14:39

大立光擬配息72.5元 今抗跌

2018-04-24 14:37

蘋概股續弱 台股年線有壓

2018-04-24 14:37

傳政府基金護盤 台股仍大跌117點年線失守

2018-04-24 13:38

外資3理由砍目標價 台郡股價創15個月新低

2018-04-24 12:46

儲祥生：外資多空態度決定後市走勢

2018-04-24 12:36

MLCC及晶片電阻至少缺貨到年底 相關廠商今年獲利可期

2018-04-24 11:34

玉晶光逆勢走揚 早盤一度漲逾半根停板

2018-04-24 10:16

法人：外資5月可望回流

2018-04-24 04:30

法人：台積電股價修正 盯營運表現

2018-04-24 00:57

聯發科將法說 外資提前按讚

2018-04-24 00:47

法人看蘋概股 和碩優於鴻海

2018-04-24 00:46

破紀錄！ 大立光配息72.5元

2018-04-24 00:43

外資今年賣超台股逾千億 亞股之首

2018-04-24 00:02

就市論勢／AI、矽晶圓 有魅力

2018-04-24 00:01

SM報價漲 國喬台苯受惠

2018-04-24 00:01

富邦推新ETF 聚焦中小股

2018-04-24 00:01

水泥電器電纜 買盤青睞

2018-04-24 00:01

個股籌碼鬆動？ 市場關注

2018-04-24 00:01

證交所越南招商 回響熱

2018-04-24 00:01

短線利空 大股東賣股繳稅

2018-04-24 00:01

併購有譜？ 新光金、元富證股票暫停交易

2018-04-23 23:50

就市論勢／物聯網、太陽能 搶風頭

2018-04-23 00:04

蔡明彥專欄／數據經濟效應 台積後市不淡

2018-04-23 00:04

一周盤前解析／電子族群 短線有壓

2018-04-23 00:04

高殖利率股 資金避風港

2018-04-23 00:04

水泥被動元件 投信愛

2018-04-23 00:04

雙展概念股 題材熱炒

2018-04-23 00:04

零股掀熱潮 交易額大增

2018-04-22 00:51

股海指南針／生技醫療族群 揚眉吐氣

2018-04-21 00:37

就市論勢／物聯網、AI 擇機布局

2018-04-21 00:01

金融傳產股 外資避風港

2018-04-21 00:01

低基期雙優族 長線俏

2018-04-21 00:01
看更多

熱門文章

傳政府基金護盤 台股仍大跌117點年線失守

2018-04-24 13:38

12年愛情長跑娶進門 新光金宣布換股合併元富證

2018-04-24 17:10

奇力新將現金減資三成 並發2元現金股利

2018-04-24 17:40

空頭氣焰轉強 台股早盤跌逾150點失守10,600點關卡

2018-04-24 09:34

新光金4點半將宣布 與元富證換股合併

2018-04-24 15:36

法人：外資5月可望回流

2018-04-24 04:30

MLCC缺貨潮 投顧：恐至年底

2018-04-24 14:39

歐菲光認股破局宸鴻大跌 業成大漲

2018-04-24 14:28

台股跌破年線 法人：觀察外資及新台幣動向

2018-04-24 14:39

外資3理由砍目標價 台郡股價創15個月新低

2018-04-24 12:46

MLCC及晶片電阻至少缺貨到年底 相關廠商今年獲利可期

2018-04-24 11:34

穩懋跌停 李秀利：不應以短線失望改觀3D感測趨勢

2018-04-24 15:44

美律遭外資砍目標價 股價創一年來新低

2018-04-24 12:00

美債殖利率飆遇台幣大貶 美債ETF逆勢漲

2018-04-24 14:59

外資賣壓不止 台股再挫150點

2018-04-24 09:51

東陽股價逆勢上漲 盤中最高來到54.2元

2018-04-24 14:09

歐菲光投資宸鴻破局 宸鴻大跌逾9%

2018-04-24 10:07

台股跌破年線 大跌117.63點

2018-04-24 13:57

華航法說會登場 今年獲利可期

2018-04-24 15:36

台積電大立光翻紅 台股跌幅收斂

2018-04-24 11:32

穩懋首季營運不如預期 重挫跌停

2018-04-24 14:37

台泥股價火熱 拉抬水泥類股指數漲幅居冠

2018-04-24 10:43

台泥改選題材點火 水泥指數破前高

2018-04-24 14:37

穩懋首季低於預期 開盤跌停拖累PA家族

2018-04-24 10:46

iPhone觸控模組翻漲 權證關注這兩檔

2018-04-24 10:52

股匯雙挫 台股跌117點年線暫失守

2018-04-24 14:28

儲祥生：外資多空態度決定後市走勢

2018-04-24 12:36

貿聯接到美客戶大單 Q2盼雙位數成長

2018-04-24 14:37

奇力新第1季每股獲利1.1元

2018-04-24 17:28

裕隆家族 法說行情發功

2018-04-24 14:37

華碩新手機進軍印度印尼 股價開高走低

2018-04-24 09:40

玉晶光逆勢走揚 早盤一度漲逾半根停板

2018-04-24 10:16

大聯大減資8% 每股退還股東0.8元

2018-04-24 20:05

國際鋼鋁飆漲 大成鋼穩中見憂

2018-04-24 17:17

伺服器出貨熱季 嘉澤營收挑戰新高

2018-04-24 14:37

台幣午盤貶破29.6元 今年新低

2018-04-24 14:37

3大利多加持 華航飛高高

2018-04-24 14:37

華邦電Q1獲利年增1.18倍 每股純益0.4元

2018-04-24 20:57

台積電領軍 權證認購進場

2018-04-24 11:15

宏碁小金雞 宏星鎖定高階VR市場

2018-04-24 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top