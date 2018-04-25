軍改案波及…藍突襲卡案 當沖降稅延長生變數

為抗議民進黨政府處理軍人年改態度強硬，只在今天舉行一次公聽會，國民黨團昨天在立法院會就股市交易當沖降稅提出復議案，當沖降稅案恐出現空窗期，立法院副院長蔡其昌（右）只能依議事規則裁示，另擇期處理。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

當沖證交稅減半優惠在後天（廿七日）屆滿一年，立法院日前三讀通過「證券交易稅條例」修正案，將優惠期延長至二○二一年底。不過，為抗議民進黨政府處理軍人年金改革態度蠻橫，國民黨團昨天在立法院會散會前突襲，成功就證交稅修正案等四案提出復議，當沖降稅延長案恐出現空窗期。

財金部會急聲明 籲藍撤復議案

對此突然的變數，金管會與財政部昨天都緊急發表聲明，強調鑑於近期國際政經情勢仍有諸多變數，此時不宜再加諸台股其他不利因素，呼籲國民黨團撤回延長當沖降稅復議案。

立法院十三日趕在當沖降稅優惠期屆滿前完成「證券交易稅條例」第二條之二修法，將當沖降稅再延長三年八個月，條文自廿八日起實施至二○二一年十二月卅一日止，並將證券商自行買賣現股當日沖銷交易納入適用對象，有助維持台股萬點行情動能。

立法院今天就高度爭議的軍人年改案召開公聽會，並排定相關法案明天於外交及國防委員會進入實質審查。國民黨團日前要求至少召開四場公聽會，讓政府與軍人做充分溝通，但民進黨團只願安排一場公聽會。

不滿民進黨團態度強硬，國民黨團昨傍晚在立法院會散會前，突然針對日前三讀的「證券交易稅條例」、「關稅法」、「海關緝私條例」、「公職人員選舉罷免法」共四案提出復議，主持議事的立法院副院長蔡其昌裁示，另擇期處理。

軍人年改案 藍稱蘇嘉全都不理

國民黨團書記長李彥秀強調，國民黨不反對當沖降稅，當初財政委員會民進黨籍召委王榮璋對此案有疑慮不願排案，財政部反而請託國民黨籍召委曾銘宗排案，「如果行政院那麼在乎台股衝擊，就該多和在野黨溝通。」

李彥秀抨擊，國民黨團就軍人年改案發出兩次朝野協商通知，但立法院長蘇嘉全理都不理，國民黨這次拉下這些法案，就是要凸顯民進黨的荒謬，他們在乎的法案，完全不留給在野黨溝通協調的空間，那其他的法案，自然也可以緩些時間再處理；國民黨採取的都是合理、合法的議事手段，民進黨若肯釋出善意，都可以談。

綠優勢表決 當沖降稅仍可上路

蔡其昌會後表示，他在主持院會時，已經提醒李彥秀，攸關當沖降稅的證券交易稅條例修正，如果經過復議，可能會造成實施上的空窗期，但李彥秀表示「了解狀況」，堅持要將該案復議。

不過立院核心人士指出，由於復議期的期限是「下次院會結束前」，下次院會就是本周五開始，因此若民進黨團當天提案處理此復議案，並以人數優勢表決，還是可以讓當沖降稅優惠如期接續上路。