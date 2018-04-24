是方雲平台啟動 劍指AI市場

2018-04-24 18:13 中央社 台北24日電



Data+數位創新計畫利用是方國產雲商運，是方表示，未來戰略位置也會從單純資料運算，跨足到資料處理，再透過資料分析結合產業需求及技術能力，升級到深度學習，劍指AI市場。

促成企業資料發展數據應用，經濟部工業局與資訊工業策進會日前於南港展覽館啟動Data+數位創新計畫，利用是方電訊國產雲商運。

有鑑於數據是產業投入AI與深度學習的重要關鍵，工業局以國產雲資源為基礎，搭配資策會技術輔導機制，發展出Data+資料創新平台，由是方提供數據儲存與雲端運算，並連結AI、數據學者專家、整合交大AI普適研究中心及國家高速網路與計算中心等資源，不僅協助產業智能化轉型，也提供學研技術應用實證落地。

是方總經理劉耀元表示，舉凡AI、物聯網、大數據分析都和雲端服務息息相關，是方提供多年來營運國產雲的成果，依產業需要，提供學校或新創團隊量身打造的解決方案；再者，因研發成果由產業提供相關數據及所需主題，故具有高度商業價值。

是方說明，投入此計畫資源包括1000台虛擬主機(VM)、儲存與頻寬系統，在資科分析團隊方面，目前已正式簽訂35個學校系所，而且數量持續增加之中，今年預計簽約合作50至80個學校系所，未來是方戰略位置也會從單純資料運算，跨足到資料處理，再透過資料分析結合產業需求及技術能力，升級到深度學習邁向AI領域。

初步合作業者大致區分為智慧門店(如神腦、阿瘦)；智慧飯店(北市餐旅技術協會、北市旅館商業公會、金隆科技)；智慧健康(是方、研鼎智能)；公共交通站點(台鐵、北捷)；特色商圈(研勤科技)。

應用主題類別則區分為智慧門市、智慧城市、智慧健康、智慧家庭、智慧物流。舉智慧門店為例，企業要朝向「無人店」經營目標，必須提供公司營運數據，再藉由大數據分析，以獲得具商業價值的解決方案。

此外，是方表示，在Data+架構中，有一個重要環節是挖掘新創團隊，與一般「企業獵才」有所不同，Data+目標是要「留才」，避免國內師資人才不斷外溢；另一個重點則在於「育才」，讓優秀研究生跟著老師加入大數據分析團隊，一方面學習專業知識，一方面從企業客戶端所提供的資料，累積操作雲端系統的實務經驗，讓台灣新創環境更加成熟完善。