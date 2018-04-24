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矽品第1季獲利減 9個季度低點

2018-04-24 18:14中央社 台北24日電

封測大廠矽品公布第1季歸屬母公司業主淨利新台幣2.4億元，每股基本純益0.08元。第1季獲利來到9個季度單季低點。

矽品公佈第1季營運自結數，合併營收新台幣189.1億元，較去年第4季216.23億元減少12.5%、較去年同期195.52億元減少3.3%。毛利率15.8%，較去年第4季20.7%減少4.9個百分點、較去年同期19.21%減少3.4個百分點。

矽品指出，第1季客戶需求趨緩、以及新台幣兌美元匯率升值、加上產品降價，牽動第1季營收表現。此外第1季材料成本較高的產品封測量增加，也影響毛利率。

分析匯率敏感度，矽品指出，新台幣兌美元升值0.1元，矽品營收減少約0.3%，毛利減少0.2%。

矽品第1季歸屬母公司業主淨利2.4億元，較去年第4季14.89億元減少83.9%、較去年同期9.96億元減少75.9%。第1季每股基本純益0.08元，低於去年第4季0.48元，也低於去年同期EPS 0.32元。法人指出，矽品第1季獲利是2016年第1季以來單季低點。

矽品表示，第1季認列持股南茂市場評價損失、以及本身可轉換公司債（ECB）評價損失，共計約新台幣7億元，影響第1季獲利表現。

從產品封裝形式來區分，矽品第1季傳統導線架封裝營收占整體封裝結構營收比重18%；金屬凸塊（Bumping）和覆晶封裝（Flip Chip）封裝營收占比38%；測試占比15%；基板封裝營收占比29%。

由日月光和矽品合組的日月光投資控股將於30日上市，屆時日月光和矽品將同步下市。

從股權來看，日月光將以每1股普通股換發新設控股公司普通股0.5股，矽品每1股普通股換發現金新台幣51.2元對價。日月光以1股換0.5股換股比率轉換為日月光投資控股普通股股票43.18億股。

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