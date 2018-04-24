力成第1季獲利登7年來同期高點

2018-04-24 18:14 中央社 台北24日電



記憶體封測廠力成第1季獲利新台幣12.91億元，每股稅後純益1.66元。法人指出，力成第1季獲利是7年來同期高點。

力成今天下午舉辦法人說明會。

力成第1季合併營收159.09億元，比去年第4季167.16億元減少4.8%，較去年同期126.6億元成長25.7%。力成第1季營收創歷年同期新高，也來到歷年單季第3高。

力成第1季營收年增主要是日本併購案以及快閃記憶體營收挹注。第1季力成標準型DRAM封測持穩，行動記憶體封測受惠短暫急單，繪圖DRAM封測穩定。力成總經理洪嘉?指出，第1季營收表現比預期佳。

力成第1季合併毛利率20.4%，較去年第4季21.5%減少1.1個百分點，比去年同期21.8%減少1.4個百分點。第1季合併營業利益23.41億元，合併營業利益率14.7%，較去年第4季15.5%減少0.8個百分點，較去年同期16.2%減少1.5個百分點。

力成指出，第1季毛利率主要受到新台幣匯率升值、硬體季節性降價、以及產品組合調整等因素，合併日本廠商以及中國大陸西安廠毛利率相對較低，去年深耕固態硬碟（SSD）也是影響第1季毛利率因素之一。

力成第1季歸屬母公司業主淨利12.91億元，較去年第4季16.55億元減少22%，較去年同期11.66億元成長10.8%。今年第1季每股稅後純益（EPS）1.66元，去年第4季EPS 2.12元，去年同期EPS 1.5元。

法人表示，力成第1季匯損較去年同期減少，第1季獲利是2011年第1季以來同期高點。

從產品服務來看，力成第1季封裝占比66%，測試占比34%。從產品類別看，動態隨機存取記憶體（DRAM）占比34%，快閃記憶體（Flash）占比39%，邏輯IC占比27%。