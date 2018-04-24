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美債殖利率飆遇台幣大貶 美債ETF逆勢漲

2018-04-24 14:59經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美國10年期公債殖利率逼近3%大關，引發市場戒慎恐慌，台股掛牌美債ETF今（24）日反映跌勢，不過受惠美元強升、台幣貶值，元大美債20年（00679B）正2、國泰20年美債ETF等正向ETF逆勢漲。

目前台股債券ETF規模已達千億元，其中300多億集中美國公債ETF，包括壽險大戶、中實戶、散戶全面進駐，以元大美債20年來說，受益人數已有1,800多人。

面對美債殖利率狂飆，投資人憂心價格大跌，手中財富縮水，市場專家解讀，近期美債殖利率上漲，與油價大漲關係高，通膨加快預期再度點燃，牽動美國各天期殖利率向上，10年期公債殖利率23日最高來到2.998%。

今日則因匯率影響，元大美債20年、國泰20年美債、富邦美債1-3年ETF等，逆勢上漲。

元大美債20年ETF經理人張勝原指出，假設10年期公債殖利率突破3%，下個關口極可能靠攏3.2%，為本波技術面滿足點。

摩根士丹利證券也預期，10年期公債殖利率如跨越3%，下一關口將衝上3.25%，意味美債價格還有下跌可能；張勝原表示，今日美債ETF雖因匯率因素，並未充分反映跌價，不過考量技術面轉空，建議優先布局美債反向ETF，待價格跌至相對滿足點，如10年期公債殖利率接近3.2%，再逢低承接7-10年美債正向ETF。

美國30年期公債殖利率同步來到3.1%高點，元大投信原預期，30年期殖利率上緣為3.2%，研判短期通膨升溫不至於帶動長期通膨大幅向上，長債價格敏感度將低於短中期債券，仍維持3.2%目標。具交易需求的穩健型投資人，可關注較長天期的20年美債ETF。

元大美債20年等正向美債ETF，今日因美元升值、台幣大貶，遇逢債券殖利率狂飆仍逆...
元大美債20年等正向美債ETF，今日因美元升值、台幣大貶，遇逢債券殖利率狂飆仍逆勢漲。資料來源：券商軟體
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