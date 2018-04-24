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台股指數一度跌逾百點 盤中跌勢收斂

2018-04-24 11:26聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

台股股市今 日持續遭受外資出走壓力，指數一度跌逾百點，不過盤中跌勢收斂。

台股股市今 日持續遭受外資出走壓力，指數一度跌逾百點，不過盤中跌勢收斂，大盤青筍...
台股股市今 日持續遭受外資出走壓力，指數一度跌逾百點，不過盤中跌勢收斂，大盤青筍筍和禁止進入的紅色交通號誌映照顯的剌眼。記者邱德祥／攝影
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