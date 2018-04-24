空頭氣焰轉強 台股早盤跌逾150點失守10,600點關卡

2018-04-24 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



外資今年累計賣超台股逾千億元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 外資對台股期現貨兩大市場的連續大賣，且賣股資金也快速匯出，導致台灣股匯市連日雙跌，更引發大盤指數摜破半年線位於10,792點支撐，盤勢空頭氣焰轉強，壓迫蘋概三雄台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）等大型權值股紛紛回檔修正探底，今（24）日開盤不到半小時，指數一度跌逾150點，跌破10,600點整數關卡支撐。

受美股昨夜四大指數收盤跌多漲少影響，台股大盤今日以下跌16.75點的10,680.38點開出，外資提款機蘋概三雄台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317），一早僅有股王大立光以小紅開出，台積與鴻海則以黑盤弱勢開出，其他科技大型權值股台達電（2308）、光寶科（2301）、鴻準（2354）、南亞科（2408）、友達（2409）、可成（2474）等，以及PCB股台郡（6269）與台光電（2383）也紛紛回檔修正探底，是盤面上最弱勢的族群。

反觀台泥（1101）、亞泥（1102）、統一（1216）、台化（1326）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、中租-KY（5871）等分布在傳產與金融的大型權值股，早盤則有相對紅盤強勢演出。

證券分析師表示，大立光等蘋概三雄都己跌破今年新低點，也就是台股於2月中加權指數的10,189位置，蘋概三雄於去年領先突破新高，如今也領先跌破底部區，這似乎顯示大盤因外資的多空操作，反射在個股上的急速修正，投資人於外資操作未見明顯翻多前，仍宜保守因應，保有現金為上策。