法人：外資5月可望回流

2018-04-24 04:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



台積電法說會後行情變調演出，台股昨（23）日失守半年線，不過，法人預期，在IFRS 9會計制度、除息填息行情啟動等因素下，預期外資在5月有機會出現一波資金回流潮。

外資已連三個月賣超，4月新台幣匯率由升轉貶、加深市場對外資出走的疑慮，由於本周五摩台期指結算，市場預期來自外資的調節壓力暫時無法紓解。

資深分析師林成蔭、國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，外資今年以來匯入逾30億美元，雖4月匯出逾10億美元，但仍有20億美元資金在場邊觀望，目前只靜待引爆進場的關鍵而已。

以IFRS 9會計新制來看，外資、壽險等長線外資所取得的高現金殖利率股，其股利將挹注獲利數字、但股票跌價損失不再進入損益表下，搭配台股歷年5月中下旬隨股東會召開旺季，除息、填息行情陸續展開，以台股目前殖利率約4%，吸引外資買盤回流的機率不低。

也有代操法人指出，美股超級財報登場，雖然華爾街預估標普500企業首季獲利將年成長17%，但由於台積電第2季財報不如預期、引發電子股展望疑慮，預期大盤短線仍區間震盪。

元大投顧副總杜富蓉表示，台股、美股分別進入財報密集公告期，法人有調整持股及換股壓力，市場焦點放在題材及公司首季財報上，營收、營運成長、漲價股，都是可留意的族群，此外，對首季營收不佳、法人減持、線型轉弱股，宜先持盈保泰、擇優換股為之。