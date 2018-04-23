新光金元富證雙雙暫停交易 宣布合併機率高

2018-04-23 19:56 中央社 台北23日電



新光金控、元富證券今天雙雙公告因有重大訊息待宣布，明天將暫停交易，由於新光金是元富證最大股東，且新光金一直有合併打算，明天宣布合併的機率相當高。

根據元富證2016年年報，新光金是元富證最大股東，持股比例達32.76%；新光金自2006年以來一路加碼，目前也將元富證納為子公司，編入合併財報，市場上對於新光金合併元富證，納為100%持股子公司的傳言，一直沒有停過。

證券業大老表示，新光金一直以來未啟動合併元富證，主要問題卡在價格，尤其元富證雖然股價才在10元附近，但每股淨值高達13.73元，反觀新光金股價在2016年一度跌破6元，在去年正式轉虧為盈後，股價在去年11月才翻上10元大關。

證券業大老分析，目前購併券商的市場行情在淨值的1.2倍左右，若符合市場行情，新光金得出每股16元以上才買得下元富證，就算股價淨值比僅1倍，也比新光金今天收盤價12.5元高，要股東付比自家股票高的價格購併另一家公司，光是說服大股東就要花不少時間。

據新光金內部人士透露，新光金與元富證重大訊息說明會將在明天下午4時左右召開，新光金也已通知，明天下午5時30分將召開線上英文會議，主要向外資法人說明重大訊息內容。

新光金近期表現強勢，今天上漲2.46%，以12.5元作收，已逼近前波高點12.75元，元富證近期股價則相對強勢，連續3個交易日收紅，今天也上漲2.23%，以10.1元作收。