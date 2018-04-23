外資賣超第1名亞股是台股 今年以來已賣超逾41億美元

2018-04-23 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



國際市場雜音不斷，外資對亞股態度依舊偏向保守，台股今天(23日)再下挫82.25點。根據外資投信統計，上周包括「台灣、印度、南韓、泰國、印尼、菲律賓」全數遭外資賣超，僅越南與馬來西亞力守資金淨流入。

摩根投信統計，由於受到科技產業下挫影響，台股上周成為外資亞洲最大賣壓市場，外資單周賣超金額超過10億美元，也是2月12日當用以來最大資金淨流出金額，台股今年迄今累計已遭外資賣超金額突破41.11億美元，高居外資亞股賣超第一名，也是賣壓最沉重的亞洲股市。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，台股上周受到美國科技股重挫衝擊，晶圓代工龍頭股領頭大跌，指數跌破半年線，上周外資對台股態度，僅有一個交易日站在買方，使得今年來外資賣超台股金額一舉突破千億元。

葉鴻儒表示，近期台股受內外部變數影響，國際方面包括貿易戰、地緣政治問題等紛擾，國內則有上市櫃首季財報陸續公布，且目前為產業淡季，可能讓台股短線呈現整理格局，需伺機尋求突破點。值得注意的是，由於晶圓代工龍頭、台積電第二季展望不如預期，短線可能對市場樂觀情緒有壓抑作用，須待市場消化權值股賣壓後，再重起漲勢；另外，隨時間進入季報公布與法說會高峰期，可能使個股波動加劇，研判須等到蘋果財報在5月初公布後才有機會緩和。