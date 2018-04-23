外資賣超第1名亞股是台股 今年以來已賣超逾41億美元
國際市場雜音不斷，外資對亞股態度依舊偏向保守，台股今天(23日)再下挫82.25點。根據外資投信統計，上周包括「台灣、印度、南韓、泰國、印尼、菲律賓」全數遭外資賣超，僅越南與馬來西亞力守資金淨流入。
摩根投信統計，由於受到科技產業下挫影響，台股上周成為外資亞洲最大賣壓市場，外資單周賣超金額超過10億美元，也是2月12日當用以來最大資金淨流出金額，台股今年迄今累計已遭外資賣超金額突破41.11億美元，高居外資亞股賣超第一名，也是賣壓最沉重的亞洲股市。
摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，台股上周受到美國科技股重挫衝擊，晶圓代工龍頭股領頭大跌，指數跌破半年線，上周外資對台股態度，僅有一個交易日站在買方，使得今年來外資賣超台股金額一舉突破千億元。
葉鴻儒表示，近期台股受內外部變數影響，國際方面包括貿易戰、地緣政治問題等紛擾，國內則有上市櫃首季財報陸續公布，且目前為產業淡季，可能讓台股短線呈現整理格局，需伺機尋求突破點。值得注意的是，由於晶圓代工龍頭、台積電第二季展望不如預期，短線可能對市場樂觀情緒有壓抑作用，須待市場消化權值股賣壓後，再重起漲勢；另外，隨時間進入季報公布與法說會高峰期，可能使個股波動加劇，研判須等到蘋果財報在5月初公布後才有機會緩和。
葉鴻儒認為，台股基本面並未轉弱，不論企業盈餘成長動能與經濟面都無虞，配合美股進入超級財報周，目前已公布財報的企業中，有近八成表現都優於預期，除有助於維持美股多頭力道，也對台股投資信心與多方氣勢有所挹注，反而可趁行情震盪時逢低承接企業營運佳、展望看升的績優股。
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