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永豐金董事異動 前中華優購總經理葉奇鑫接專業董事

2018-04-23 11:33經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

永豐金（2890）今日公告金控、銀行、投信等董事異動。為衝刺數位金融兼顧遵法，大股東永豐餘投資控股公司20日改派代表人，原永豐金董事鍾敏敏改由葉奇鑫出任專業董事。永豐金控表示，希望借重葉奇鑫在數位金融及法律的完整資歷及長才，讓永豐在衝刺數位金融的同時，也能兼顧遵法的新文化。

同時，通過派任專業人士曹為實擔任永豐銀行董事代表人，永豐金控表示，此次派任曹為實擔任銀行專業董事，是希望借重他在投資銀行多年的專業領域，讓銀行的職能更加健全。另董事會也通過派任金控總經理朱士廷擔任銀行董事，以提升金控與銀行的連結，發揮經營綜效管理。

另外，永豐投信董事長蕭子昂請辭，改由永豐金財務長許如玫接任。

永豐金表示，發展數位金融為今年重要目標，永豐金已完成「數位發展IT基礎建設藍圖」，未來將在此藍圖基礎下，確保永豐金及旗下各子公司的IT建設能支持數位金融的發展，希望借重葉奇鑫的專才，增強資安防護，建立安全穩健的數位金融服務。

葉奇鑫資歷橫跨科技與法律兩個領域，曾任法務部檢察司調部檢察官，負責反盜版、電腦犯罪、高科技法律刑事政策，為刑法第36章妨害電腦使用罪章草擬人；在科技領域，曾擔任和沛移動總經理、中華優購總經理、飛翔駱駝執行長、中華龍網總經理、露天拍賣營運長、eBay台灣交易安全長等。

永豐金表示，此次委派專業人士曹為實擔任銀行專業董事，希望借重他在投資銀行多年的豐富資歷，其曾常駐香港，為機構客戶建議及執行全方位的融資方案，包含股權、債券及貸款產品，以及併購、外匯、利率、商品風險管理等。未來將可為永豐銀行金融商品的交易、行銷、產品及風險管理策略等，提供寶貴的意見，讓銀行的職能更加健全。

曹為實曾任台北富邦銀行資深顧問；巴克萊亞洲資本有限公司董事總經理、代理台灣區總經理及大中華區環球金融及風險策略主管；摩根史丹利香港董事總經理、開發金執行副總裁、開發工銀總經理、瑞士銀行董事總經理、高盛執行董事等，畢業於清華大學動力機械工程學系、台大商學研究所。

永豐金控數位金融永豐銀行

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