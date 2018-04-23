就市論勢／物聯網、太陽能 搶風頭

2018-04-23 00:04 經濟日報 葉鴻儒（摩根台灣金磚基金經理人）



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盤勢分析

台股上周受到國際政情發展與美股影響，指數上沖下洗，原本於上周三、周四一甩頹勢，連兩日走強，但上周四台積電法說會釋出本季展望不如預期訊息，導致當天美國科技股同步重挫，拖累上周五台股重挫近200點，不僅回吐周線漲幅，甚至由紅翻黑，統計台股上周周線下挫1.7%，全周下跌186點，收在10,779點，跌破半年線。

回顧上周外資對台股態度，僅有一個交易日站在買方，其它時間全數賣超，以上周五大舉賣超206億元最甚，該金額僅次於2月6日美國股災時外資單日賣超313億元的水準，使得今年來外資賣超台股金額一舉突破千億元、達1,175億元。

投資建議

近期台股可能受內外部變數影響，國際方面包括貿易戰、地緣政治問題等紛擾，國內則有上市櫃首季財報陸續公布，且目前為產業淡季，可能讓台股短線呈現整理格局，須伺機尋求突破點。

較值得注意的是，由於晶圓代工龍頭台積電對第2季展望不如市場預期，短線可能對於市場樂觀情緒有壓抑作用，須待市場消化權值股賣壓後，再重起漲勢；另外，隨時間進入季報公布與法說會高峰期，可能使個股波動加劇，觀望氣氛再起，研判須等到蘋果財報於5月初公布後才有機會緩和。

不過，整體而言，台股基本面並未轉弱，不論企業盈餘成長動能與經濟面皆無虞，配合美股進入超級財報周，目前已公布財報的企業中，有近八成表現優於預期，除了有助於維持美股多頭力道，亦對台股投資信心與多方氣勢有所挹注，投資人反而可以趁行情震盪時，逢低承接企業營運佳、展望看升的績優股。

選股方面，高殖利率股預期將會是盤面焦點之一，科技股相關的高速運算、人工智慧、車用電子、物聯網等，在應用需求持續成長之下，依然值得投資人關注。另外，隨著油價走高，且進入夏季用電高峰，太陽能、電動車、新能源等題材相關產業也可留意。