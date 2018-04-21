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獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 檢拒道歉

14檔大戶搶進 帶頭衝

2018-04-21 00:08經濟日報 記者周克威／台北報導

台積電法說會內容不如預期，台股面臨外資出走的重大疑慮，內資將成為未來撐盤要角。 ...
台積電法說會內容不如預期，台股面臨外資出走的重大疑慮，內資將成為未來撐盤要角。 報系資料照
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台積電法說會內容不如預期，台股面臨外資出走的重大疑慮，內資將成為未來撐盤要角，大戶、主力強打，法人跟進的原物料、生技、漲價、缺貨、旺季等族群，包括華新、南亞、環球晶等14檔將扛起台股下周反彈行情的大旗。

受到台積電第2季業績不如市場預期衝擊，外資昨（20）日在現貨大賣逾206億元，為2月6月全球股災以來的單日最高，令法人圈擔心的，是在新台幣走貶後的期貨市場布局，外資昨日雖在選擇權維持多單布局，但口數降至1.24萬口、較前一日減少6,091口，台指期淨多單更驟減1.9萬口至3.1萬口，為去年5月24日站上萬點以來的新低，外資在5月陸股入摩前，資金似提前出現「落跑」跡象。

外資未來動向成為台股後市最大隱憂，不過，大慶投顧總經理賴建承、資深證券分析師林成蔭認為，本波行情的撐盤要角為內資，大戶、業內、主力擅打籌碼戰的個股與題材股，是力抗外資亂流的聚焦點。

首先，在國際油價創下三年來新高後，水泥、塑化、不銹鋼、食品大宗物資報價有望受惠，是外資、大戶資金自電子股抽離後的最新避風港；業內做多的生技、政策加持的風電族群，以及各方資金追逐的矽晶圓、被動元件、工具機等漲價、缺貨題材股，也是市場關注焦點。

經濟日報提供
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