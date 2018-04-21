親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

股海指南針／生技醫療族群 揚眉吐氣

2018-04-21 00:37經濟日報 林成蔭

世界經濟局勢雖有美中貿易戰、敘利亞危機等干擾，仍展現出優異的表現，根據國際貨幣基金（IMF）最新公布的世界經濟展望（WEO），全球今、明年的經濟成長率為3.9%，和1月的預估數字一樣，這是2011年以來最有力的復甦，主因來自於寬鬆的金融情勢、強勁的動能與市場信心，以及擴張的財政政策。其中，美國今、明兩年的成長率預估值上調、歐元區今年成長率預測也獲得上修，但明年則是維持1月的評估，中國今、明兩年的預測值也是維持不變。

IMF的預測中，台灣的經濟成長率為1.9%，與主計總處預估的2.42%「差很大」，其實，台灣的數據都還不錯，例如，剛公布的3月外銷訂單金額423.8億美元，年增率3.1%，創下歷年同月新高，細項中如基本金屬及機械均創歷年單月新高，電子產品如晶圓代工、晶片、記憶體、封測、印刷電路板及被動元件等接單也暢旺，也是歷年同月新高，這將反映在接下來一至三個月的廠商業績表現中。

晴空萬里，也難免有雷陣雨，晶圓代工龍頭台積電在19日舉行法人說明會，指出第1季的營運符合市場預期，但下修第2季的財務預測與全年合併營收，股價在20日跳空大跌，單日市值蒸發4,019億元，主要的問題在於智慧型手機市場需求疲弱、加密貨幣挖礦需求不確定性增加和匯率波動等三大因素，今年美元營收將成長約10%，低於原預期的成長10%-15%，也下修今年整體半導體和晶圓代工業景氣預測，看來短期內科技業的能見度有限。

另外，美中貿易戰仍是現在進行式，5月15日美國將召開聽證會，5月22日就聽證會內容進行辯論，並於6月初決定是否實施，中國的報復性關稅實施日期也將視情況公布，這將是干擾金融市場的變數，評估雙方的目的為協商談判，最終發生貿易大戰可能性不高，只是投資人觀望將在所難免。

從技術面角度觀察，台灣加權指數微幅跌破位於10,792點的半年線後，短線上，台股是有可能測試10,578點的年線，不過，低點應不至於跌破2月恐慌殺盤的10,189點，惟如有反彈，高點不易突破1月的11,270點，第2季應是「高不創高，低不破底」的震盪整理個股為主的走勢。

外資在20日單日賣超達206億元，讓今年以來的累積賣超達1,175億元，操作相對去年的一路加碼偏向保守，由於新台幣在4月16日大貶1.23角後，未再出現更大幅度的貶值，資金匯出暫告一段落，未來，外資賣超後的資金是否匯出，還是轉進其他標的，等候下半年旺季，將是追蹤的焦點。

短線或有波動，特別是「電子三兄弟」台積電、大立光、鴻海等陷入整理，行情不容易有太好的表現，但是，中線無須悲觀，仍可鎖定價值型具成長性的績優股逢低布局。

今年的特色在於「上肥下瘦」，原油走高，支撐塑化如台塑集團與化纖上游如遠東、南紡、新纖業者抗跌，即為一例；再者，「水往低處流」，為避免接到最後一棒，選擇標的應避開股價基期已高，法人高持股的企業，選擇股價基期低，法人持股有限，或剛開始布局的族群，本欄一再提及的生技醫療類股，近年頗有一吐怨氣的走勢，不論上市或上櫃指數都達到兩位數漲幅，血糖計、醫療通路、保健食品等營收穩健者，其他汽車零組件等亦是底部墊高。

（作者是資深證券分析師）

晶圓代工台積電

相關新聞

14檔大戶搶進 帶頭衝

2018-04-21 00:08

就市論勢／物聯網、AI 擇機布局

2018-04-21 00:01

金融傳產股 外資避風港

2018-04-21 00:01

低基期雙優族 長線俏

2018-04-21 00:01

高殖利率股 行庫反手買

2018-04-21 00:01

金融股誰領風騷？ 買對了就能兩頭賺

2018-04-20 15:58

台股挫近200點 民眾股市樂觀指數1年來低點

2018-04-20 15:36

美台財報藏寶圖 Q1獲利驚奇股搶先卡位

2018-04-20 14:43

群聯小金雞KSI 擬赴陸掛牌

2018-04-20 14:30

法人：群聯今年營收仍看增

2018-04-20 14:30

群聯金士頓合資KSI 傳考慮赴陸掛牌

2018-04-20 12:34

黃文清：短期投資氣氛轉保守 台股指數將陷入整理

2018-04-20 11:53

永豐金投顧：維持買進葡萄王 大江到價後中立

2018-04-20 10:49

半導體趨勢向上 絕無冷場

2018-04-20 09:06

矽晶圓進入獲利主升段 價格一季比一季好

2018-04-20 08:42

車電展的明星股 為升穩居車電股王

2018-04-20 08:40

權證講座 教你賺進一桶金

2018-04-20 01:18

經濟法說匯／法說會機密 全面解碼

2018-04-20 00:58

台積上季EPS 3.46元 同期新高

2018-04-20 00:57

台積展望不如預期 恐引爆失望性賣壓

2018-04-20 00:56

公股護盤 為520暖身

2018-04-20 00:43

外資本月淨匯出10億美元

2018-04-20 00:43

就市論勢／矽晶圓記憶體 優選

2018-04-20 00:02

富邦期多空系統 輔助投資好幫手

2018-04-20 00:01

櫃買法說研討 接力登場

2018-04-20 00:01

高盛：美中爭端 台韓股受害

2018-04-20 00:01

非電強勢股 短線焦點

2018-04-20 00:01

手機市場疲弱 台積電下修營收

2018-04-19 23:19

軍演、貿易戰… 台股萬點站穩226天 顧立雄：已成常態

2018-04-19 23:12

川普黑天鵝害投資人無所適從 看今年除權行情黑馬

2018-04-19 13:01

謝金河：第一季季報是股價分水嶺

2018-04-19 12:57

成長股全速前進 股漲成蔡政府政績

2018-04-19 12:55

港股A股化 瞄準台灣生技股拔樁！

2018-04-13 09:35

中多格局形成 生技挖寶大作戰

2018-04-13 09:13

風機股該怎麼選？益通血淚史

2018-04-13 09:09
看更多

熱門文章

台股開盤跌169點 台積電重挫6.5％

2018-04-20 09:12

台積電跌逾6％ 台股終場重挫191點收10,779

2018-04-20 13:55

離岸風電遴選啟動 新光鋼、春雨走強

2018-04-20 14:30

麥格理看台積電目標價 「三」字頭有守

2018-04-20 17:20

台股挫近200點 民眾股市樂觀指數1年來低點

2018-04-20 15:36

台積電重挫 台股下跌後收斂重返10800點

2018-04-20 12:09

大同爆量 融資大增

2018-04-20 05:50

外資賣超207億史上第16 狂丟蘋概股

2018-04-20 18:50

三大法人賣超台股219.77億元

2018-04-20 16:08

台積電遇逆風 台股周線翻黑

2018-04-20 14:30

VHQ訂單看到明年 飆新天價

2018-04-20 14:30

台股開盤大跌 顧立雄：受蘋果影響大

2018-04-20 10:25

法人：華票股價不易急漲

2018-04-20 06:20

生醫輪動 生展亮燈、泰博攻高

2018-04-20 14:30

群聯小金雞KSI 擬赴陸掛牌

2018-04-20 14:30

正隆越南廠6月投產 力拚百萬噸產能

2018-04-20 09:20

14檔大戶搶進 帶頭衝

2018-04-21 00:08

台積電重挫逾6％ 台股回防半年線

2018-04-20 09:46

面板Q2看壞 面板雙雄股價隨大盤走跌

2018-04-20 14:28

群聯金士頓合資KSI 傳考慮赴陸掛牌

2018-04-20 12:34

葡萄王、大江 營運旺到明年

2018-04-20 14:40

台積電供應商 家登逆勢大漲

2018-04-20 14:30

自動化浪潮 上銀下半年看俏

2018-04-20 14:40

4月20日／台股投資情報站

2018-04-20 14:30

炎洲逆勢揚 本業業外兼美

2018-04-20 14:30

永豐金投顧：維持買進葡萄王 大江到價後中立

2018-04-20 10:49

六角多角化 漢來美食拚展店

2018-04-20 14:40

資金匯聚傳產股 榮成、欣興認購最燒

2018-04-20 14:26

台積電ADR重挫 台股力守10900

2018-04-20 09:23

微創醫美商機 寶齡擁新技術

2018-04-20 14:40

華新、欣興 盤中認購權證靚

2018-04-20 11:51

半導體龍頭展望增亂流 台股力守半年線

2018-04-20 18:52

台積電通過新任董事會名單 首缺張忠謀

2018-04-20 16:48

法人：群聯今年營收仍看增

2018-04-20 14:30

鎳價三溫暖 不鏽鋼股價昨大漲今量縮震盪

2018-04-20 12:42

黃文清：短期投資氣氛轉保守 台股指數將陷入整理

2018-04-20 11:53

昇華涉掏空遭搜索 公司：不影響營運

2018-04-20 18:31

挖礦潮退燒 撼訊股價乏力

2018-04-21 00:01

健身器材大廠 岱宇Q2淡季不淡

2018-04-20 14:40

宜特第1季獲利腰斬 每股賺0.33元

2018-04-20 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top