股海指南針／生技醫療族群 揚眉吐氣

2018-04-21 00:37 經濟日報 林成蔭



世界經濟局勢雖有美中貿易戰、敘利亞危機等干擾，仍展現出優異的表現，根據國際貨幣基金（IMF）最新公布的世界經濟展望（WEO），全球今、明年的經濟成長率為3.9%，和1月的預估數字一樣，這是2011年以來最有力的復甦，主因來自於寬鬆的金融情勢、強勁的動能與市場信心，以及擴張的財政政策。其中，美國今、明兩年的成長率預估值上調、歐元區今年成長率預測也獲得上修，但明年則是維持1月的評估，中國今、明兩年的預測值也是維持不變。

IMF的預測中，台灣的經濟成長率為1.9%，與主計總處預估的2.42%「差很大」，其實，台灣的數據都還不錯，例如，剛公布的3月外銷訂單金額423.8億美元，年增率3.1%，創下歷年同月新高，細項中如基本金屬及機械均創歷年單月新高，電子產品如晶圓代工、晶片、記憶體、封測、印刷電路板及被動元件等接單也暢旺，也是歷年同月新高，這將反映在接下來一至三個月的廠商業績表現中。

晴空萬里，也難免有雷陣雨，晶圓代工龍頭台積電在19日舉行法人說明會，指出第1季的營運符合市場預期，但下修第2季的財務預測與全年合併營收，股價在20日跳空大跌，單日市值蒸發4,019億元，主要的問題在於智慧型手機市場需求疲弱、加密貨幣挖礦需求不確定性增加和匯率波動等三大因素，今年美元營收將成長約10%，低於原預期的成長10%-15%，也下修今年整體半導體和晶圓代工業景氣預測，看來短期內科技業的能見度有限。

另外，美中貿易戰仍是現在進行式，5月15日美國將召開聽證會，5月22日就聽證會內容進行辯論，並於6月初決定是否實施，中國的報復性關稅實施日期也將視情況公布，這將是干擾金融市場的變數，評估雙方的目的為協商談判，最終發生貿易大戰可能性不高，只是投資人觀望將在所難免。

從技術面角度觀察，台灣加權指數微幅跌破位於10,792點的半年線後，短線上，台股是有可能測試10,578點的年線，不過，低點應不至於跌破2月恐慌殺盤的10,189點，惟如有反彈，高點不易突破1月的11,270點，第2季應是「高不創高，低不破底」的震盪整理個股為主的走勢。

外資在20日單日賣超達206億元，讓今年以來的累積賣超達1,175億元，操作相對去年的一路加碼偏向保守，由於新台幣在4月16日大貶1.23角後，未再出現更大幅度的貶值，資金匯出暫告一段落，未來，外資賣超後的資金是否匯出，還是轉進其他標的，等候下半年旺季，將是追蹤的焦點。

短線或有波動，特別是「電子三兄弟」台積電、大立光、鴻海等陷入整理，行情不容易有太好的表現，但是，中線無須悲觀，仍可鎖定價值型具成長性的績優股逢低布局。

今年的特色在於「上肥下瘦」，原油走高，支撐塑化如台塑集團與化纖上游如遠東、南紡、新纖業者抗跌，即為一例；再者，「水往低處流」，為避免接到最後一棒，選擇標的應避開股價基期已高，法人高持股的企業，選擇股價基期低，法人持股有限，或剛開始布局的族群，本欄一再提及的生技醫療類股，近年頗有一吐怨氣的走勢，不論上市或上櫃指數都達到兩位數漲幅，血糖計、醫療通路、保健食品等營收穩健者，其他汽車零組件等亦是底部墊高。

（作者是資深證券分析師）