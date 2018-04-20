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麥格理看台積電目標價 「三」字頭有守

2018-04-20 17:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

晶圓代工大廠台積電第2季展望不如預期，今日股價創下歷來最大跌點與跌幅，根據外資最新報告，至少十家評等維持正向的買進、加碼或優於大盤，包括里昂維持最高300元目標價，但同屬樂觀派的花旗環球等，下修預估EPS，前景展望轉趨審慎。

原本外資圈最高是里昂、瑞銀與麥格理三大券商，皆給予台積電300元目標價，其中麥格理最新報告，目標價仍「三」字頭有守，台積電長線動能續航。

但多數外資皆對未來財測進行調整，如花旗環球證券維持台積電「買進」與目標價280元，正向看虛擬貨幣需求，但基於台積電展望不如預期，加上匯率壓力，下調2018-2020年EPS預估值3.4%、3.3%、3.2%，各為14.2元、16.3元、18元。

另有美系外資也維持台積電「買進」與目標價290元，估今、明年營收皆成長一成，考量台積電展望下修，向下調整2018-2020年EPS預估值6.1%、5.7%、6.4%，分別為14.42元、17.57元及19.2元。

調整目標價則有大和資本、德意志、野村、凱基投顧等，大和將目標價275元降至270元，德意志266元降至265元，野村254元降至243元，凱基由256元降至240元，另有一家美系及亞系外資也將目標價自285元降至270元、280元調整為265元。最保守的摩根士丹利，因看法原本就不樂觀，仍維持244元目標價，也是少數未調整財測外資。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻在法說會前夕，就台積電本季可能的三種展望，推測最低單季營收減5%，股價回測232.5元低點，結果台積電實際比摩根士丹利預期還差，股價一舉測試230元大關，終場收229元、下跌15.5元，跌幅達6.3%。

台積電

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