台股挫近200點 民眾股市樂觀指數1年來低點

2018-04-20 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台股今天(20日)被台積電拖累，下跌近200點。國泰金控今天發布的4月國民經濟信心調查結果也顯示，國人經濟信心與股市樂觀情緒已連2月下跌，除經濟信心下挫，就業與薪資展望也同步下滑。

國泰金控經研處表示，4月民眾景氣現況樂觀指數連續兩個月下降，跌至-16.8，展望樂觀指數也續跌至-20.8，都是近1年低點，且趨勢值「持續下滑」。民眾就業展望與薪資上漲預期指數也明顯回弱，分別來到-28.5及0.的水準，顯示民眾對景氣與勞動市場看法，都轉趨保守。

調查顯示，4月民眾認為今、2018年經濟成長率有機會超越2%的比率也小跌至70.2%，平均經濟成長率的預期值仍有2.16%。4月股市樂觀情緒與風險偏好態度「同步轉趨保守」，國泰金經研處表示，調查期間，全球股市剛好受中、美貿易爭端影響而出現大幅震盪，雖然美股第1季獲利展望仍偏樂觀，但台股展望相對平淡且位處相對高檔，加上民眾投資意願受經濟信心衝擊，導致4月民眾股市樂觀指數再下跌至-19.4，也是近1年的低點。

雖然政府都強調沒通膨，但不少民眾都認為，「物價」已大幅上漲。國泰金表示，主計總處最新預估今、2018年的經濟成長率為2.42%，通貨膨脹率為1.21%，台灣銀行1年期定存固定利率為1.035%，這表示台灣已出現「實質負利率」。此次調查發現，有45.9%民眾支持在目前的通膨與景氣展望下，台灣央行應加速升息腳步。