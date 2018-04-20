永豐金投顧：維持買進葡萄王 大江到價後中立

2018-04-20 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



全球美容保健市場在民眾追求健康美麗意識不歇下，產業需求呈持續成長狀，永豐金投顧認為葡萄王（1707）與大江（8436）在對的產業中，隨客戶數持續增加且產能端也積極擴充下，兩公司2018及2019年營運展望皆樂觀，然考量大江目前以2019年除權後EPS，本益比達34倍，股價漲高後暫時給予中立建議；葡萄王部分， 除第2季營運在葡眾新產品推出下，將有感增溫外，長期對其中國代工之成長性也樂觀看待，維持買進。

大江3月營收續創新高且符合預期，總計第1季營收12.6億元，年增49.6%， 預估毛利率 40.8%，稅後淨利2.17億元，年增75.2%，EPS2.17元（以除權後股本計算）， 整體營運無淡季，由於乳化魚油新產品第2季已陸續出貨，另歐美客戶面膜、飲料及粉包也持續放量，加以2018年各產品線整體產能將再增80-100%下，預估大江2018年營收為54.8億元，年增34.6%，毛利率40.8%， 稅後淨利9.77億元，年增35.5%，EPS9.76元（以除權後股本計算），2019年營收71.9億元，年增31.2%， 毛利率41.1%，稅後淨利13.3億元，年增36.5%，EPS13.33元，整體營運延續高速成長動能基調未變。

永豐金投顧估葡萄王首季稅後淨利2.7億元，季減-39.5%、年增3.4%，EPS1.98 元，目前來看，除中國市場代工訂單持續暢旺外，由於目前葡眾仍佔營收比重大宗，因4月推出重量級高價新品神纖潘朵拉且為業績競賽期間下，葡萄王營收將於4月起明顯跳增，預估第2季營收26億元，季增34.4%，稅後淨利3.49億元，季增30.4%，EPS2.58元， 2018年營收100.3億元，年增17.4%，稅後淨利14.9億元，年增10.9%，EPS達11.09元，2019年營收115.4億元，年增15.1%，稅後淨利17.7億元，年增18%，EPS約有13.09元。