開發金目標 2020年底前股東權益報酬率超過12%

2018-04-18 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



開發金控今天舉行法說會，總經理王銘陽表示，希望在2020年底前凱基銀行、凱基證券及中華開發資本的股東權益報酬率（ROE）能提升至12%以上，希望透過努力，公司的股價能有合理的反應，股息分派逐年成長。

王銘陽擔任開發金控總經理後，今天首次主持金控法說會。他指出，開發金控四大獲利引擎完備，首要目標為強化公司治理及提升ROE。將透過妥善運用集團資本和資源，導向能創造穩定營運獲利的業務項目，及降低資本市場波動影響三大策略，將獲利主力轉向為經常性收益為主、資本利得為輔，提升各家子公司的ROE。

王銘陽也在開發金法說會上宣布，預計在2020年底前將中壽納為開發金100%控股的子公司。他指出，保險業務是目前金控集團資本運用效率最高的子公司，去年完成公開收購後已持有中國人壽35%之股權，過去開發金控總資產約新台幣1兆元，加入中壽後已躍升至2.5兆元，現在每月都可認列中壽35%穩定的營運獲利，獲利貢獻比重超過三成。

開發金控2017年稅後淨利新臺幣達116.9億元，較2016年成長97.5%，為近11年來新高，2018年第一季自結稅後淨利31.9億元，較去年同期成長77.8%；將維持高股利政策，近年現金股息發放率，高於金控同業水準。

王銘陽表示，過去開發金控較偏重對法人機構客戶的服務，且營運獲利也較依賴資本利得，故獲利常受到資本市場波動影響。在凱基商銀及中國人壽加入金控後，開發金控在個人及法人機構業務已經取得平衡，會進一步強化整個集團與個人客戶之連結，努力提升開發金控及各個子公司知名度。