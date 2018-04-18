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櫃買中心帶廠商開拓海外市場 年底赴日辦法說

2018-04-18 13:45中央社 台北18日電

櫃買中心總經理蘇郁卿表示，希望台灣中小型企業不只是隱形冠軍，還能被海外投資人關注，除香港外，規劃年底前能帶隊到日本舉辦法人說明會，吸引更多日本投資人。

櫃買中心於4月中旬帶領17家上櫃與興櫃公司前往香港進行海外法人說明會，創下近年規模最大陣容，參與企業涵蓋半導體、生技醫療、電子零件、消費等產業，各具特色及領導地位，其中有不少是產業隱形冠軍。

蘇郁卿今天在櫃買中心例行記者會上表示，櫃買中心持續在串連櫃買家族之間關係，也很積極設法協助讓他們被外界認識，此次親自帶隊17家企業到香港進行法說會，期間有相當多細節讓她很感動，也發現台灣有很多優質產業鏈的隱形冠軍。

蘇郁卿特別舉例，像森鉅是美國最大貨櫃用鋼塑合板材供應商，鋼塑複合板在美市占率高達90%。帛漢為世界最大乙太網路變壓器製造商；聚積是全球最大LED顯示屏驅動IC供應商。

川寶則是全球最大PCB半自動曝光機廠商；亞通為能源系統工程統包業者，菲律賓有90%電廠是亞通承包，工程也擴及到中東標案。

至於生華科則是專注於首創(First-in-class)小分子抗癌新藥廠商，益得為台灣唯一HFA MDI呼吸器製造商，且為亞洲前10大。

蘇郁卿強調，希望櫃買家族的中小型企業不只做產業鏈裡面的隱形冠軍，也能被海外投資人看到，櫃買中心舉辦海外法說會前，會先透過仲介機構了解投資人希望看到什麼樣的廠商。

蘇郁卿說，日本是過去櫃買比較少接觸的市場，日本投資人對台灣股市著墨也不多，但去年初步接觸後，日本投資人已開始關注台灣股市，目前是很好的時機，由於新的市場需要長時間耕耘，快的話希望年底前能帶領上櫃公司到日本舉辦法人說明會。

除了積極串連櫃買家族關係外，蘇郁卿指出，海外招商也正持續強化，截至今年3月底為止，已成功吸引34家海外公司選擇櫃買中心掛牌；同時，為服務長期深耕大陸的台商企業，將於23至26日赴大陸重慶及華南地區實地拜訪4家當地企業。

櫃買中心隱形冠軍香港

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